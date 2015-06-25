Roger Wates'ın konser kayıtlarından oluşan The Wall, 29 Eylül'de vizyonda!

2010 ve 2013 yılları arasında gerçekleşen 219 gösteride kaydedilmiş çok özel görüntülerle harmanlanan “Roger Waters The Wall” filmi 29 Eylül'de vizyona giriyor. Filmin ilk gözterimi geçen yıl Eylül ayında Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapılmıştı.

Bütün dünya ile aynı anda Türkiye’de de gösterime girecek olan filmi, turnenin prodüktörü de olan Sean Evans, Roger Waters ile birlikte yazıp yönetti.

Pink Floyd’un 1979 yılında çıkan ve daha sonra 1982 yılında filme çekilen “The Wall” serisinin turne versiyonu olan filmde daha çok savaş ve savaş karşıtlığı gibi konular işleniyor.

Roger Waters, The Wall turnesi kapsamında Gezi Parkı protestolarının sürdüğü 4 Ağustos tarihinde Türkiye'ye gelmiş, konser büyük yankı uyandırmıştı.