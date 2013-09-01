Roger Waters'ın 'duvar'ı Bulgaristan'da istifa dedi

Türkiye’deki konserinde Gezi Parkı eylemlerine destek veren dünyaca ünlü müzisyen Pink Floyd yıldızı Roger Waters, Bulgaristan’daki hükümet karşıtlarına da destek verdi.

İngiliz şarkıcı, başkent Sofya’daki Ulusal Stadyum’da verdiği, 40 bin kişinin izlediği konser sırasında ünlü şarkısı Mother’ı söylerken, sahnedeki ‘Duvar’da bu defa “Ostavka” (İstifa) yazısı çıktı. Hayranları, yazının çıkmasının ardından uzun süre Waters’ı alkışladı, ıslık çaldı. Avrupa Birliği’nin en fakir ülkesi, yolsuzluklarla çalkalanan Bulgaristan’da binlerce kişi 14 Haziran’dan beri üç ay önce işbaşı yapan koalisyon hükümetine karşı gösteriler yapıyor.

Konserde, Gezi olaylarında yaşamını yitiren Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş’ın fotoğrafları da duvara yansıtıldı.