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Dünya

İsrail'e boykot çağrısı yapan Roger Waters'a Tel Aviv'den 'Yaşlandın' yanıtı

İsrail'e boykot çağrısı yapan rock yıldızı Roger Waters'a Tel Aviv'den ilginç bir yanıt geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 'Waters yaşlanmakta olan bir yıldız' ifadelerini kullandı

21 Ağustos 2013 15:52

 

'The Wall Live' turnesi kapsamında 4 Ağustos’ta İstanbul İTÜ Stadyumu'nda bir konser veren Pink Floyd'un kurucusu Roger Waters, İsrailli yetkilileri insan haklarını ihlal etmekle suçlayarak boykot çağrısında bulundu.

Roger Waters, ilk olarak Filistin yanlısı bir internet sitesi olan Electronic Intifada'da yayımlanan mektubunda müzisyenleri, "apartheid" olmakla ve "etnik temizlik" yapmakla suçladığı İsrail 'e karşı mücadeleye çağırdı. Radikal’de yer alan habere göre, Waters, dünya kamuoyunu da eleştirerek Birleşmiş Milletler ve Batı'nın bu konuda "isteksiz" davrandığını yazdı.

Waters şu ifadeleri kullandı:

“Rock and Roll ailesindeki kardeşlerim, size bu mektubu ben ve dünyadaki binlerce sanatçı tarafından uygulanan İsrail'e karşı kültürel boykota katılmanız için yazıyorum.

İsrail, uluslararası hukuk ve evrensel insan haklarına uygun davranana kadar İsrail'de sahneye çıkmayarak, gösteri yapmayarak veya İsrail hükümetiyle bağlı olan hiçbir kurumdan ödül veya fon kabul etmeyerek İsrail'deki ve işgal altındaki Filistin'deki apartheid uygulamalara karşı çıkan bizlere katılın lütfen."

 

Waters yaşlanmakta olan bir yıldız

 

Hürriyet'te yer alan habere göre ise, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Paul Hirchson kendisinin de bir Pink Floyd hayranı olduğunu vurgulayarak, "Waters'a Wish You Were Here'ın sözlerini hatırlatmak isterim. Kendisi maalesef bizim 70'lerde ve 80'lerde tanıdığımız Waters değil. Yaşlanmakta olan bir rock yıldızı haline geldi" dedi. Waters'ın İstanbul 'un ardından İsrail'de verdiği konserde yaptığı sahne şovu da bir domuz ile Davut yıldızını yan yana getirdiği için Yahudi din adamlarının tepkisini çekmişti.

 

Daha önce ‘duvara’ karşı konulmasını istedi

 

Pink Floyd grubunun kurucusu Roger Waters önceki yıllarda da, müzik endüstrisinin, Filistinlilerin haklarını desteklemesini ve insanlık dışı duvara karşı koymasını istemişti. Bu doğrultuda yaptığı bir açıklamada, bir yabancıya böyle hissettiren duvarın, Filistinliler için ne anlama geldiğini tahmin edin" diyen Water, o gün yaşamları İsrail’in işgaliyle her gün ezilen Filistinlilerin kaderinden kaçamayacağını fark ettiğini ifade etmişti.

 

'Gezi'ye de destek verdi

 

Roger Waters İstanbul'da verdiği konserde de sahnedeki ışıklı platforma, Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını yansıtarak eylemlere destek vermişti. Waters'ın bu hareketi sosyal medyanın yanı sıra yazılı ve görsel basında da yankı bulmuş; Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ocaktan, 'Gezi eylemcilerinin Roger Waters'ı baştan çıkardığını' öne sürmüştü

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