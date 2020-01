Roger Waters'ın 'Duvar'ında Gezi damgası

Roger Waters hayranları İTÜ Arena'yı doldurdu. Görsel şölene dönüşen konser, saat 21.00 sıralarında Waters'ın sahneye çıkıp efsanevi The Wall şarkısını söylemesi ve "duvar"ın yıkılmasıyla başladı. Konser öncesi ise binlerce seyircinin, 'Her yer Taksim, her yer direniş' sloganı atması dikkat çekti. Konser sırasında Gezi olaylarında ölen 5 kişinin fotoğrafları duvara yansıtıldı. Roger Waters yaşamını yitirenler için, "Devlet teröründe ölenler" ifadesini kullandı.

Emel Gökbulut ve Mehmet İlkay Özer'in DHA'da yayımlanan haberine göre, dünyanın en büyük prodüksiyonu olarak kabul edilen The Wall turnesi kapsamında sahneye çıkan Roger Waters konseri öncesi İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşandı. Konser için Waters hayranları bilet gişelerinde yoğunluk oluşturdu. Sanatçı bu konserle birlikte İstanbul’da 2’nci kez konser vermiş oluyor.

Dünyanın dört bir tarafından gelen Roger Waters hayranları erken saatlerde İTÜ Arena’ya gelmeye başladı. Konser için İzmir’den gelen Waters hayranları, “Dün akşam saat 10 gibi yola çıktık, sabah 7 gibi buraya indik, biraz dinlendik. Öğlen 12 gibi buraya geldik bekliyoruz artık. Roger Waters’ı hiç izleme şansımız olmadı. 2006 yılında ilk defa geldiğini biliyorum. Şansıma denk gelmedi ama bu sefer bekliyorum." diye konuştu. İran’dan gelen bir hayranı ise, “Bu konser için İran’dan geldim. Daha önce hiç izlememiştim. Çok heyecanlıyım" dedi.

Konser için saatlerce bekleyen Roger Waters hayranları, sıcak havada ağaçların altında serinleyerek vakit geçirdi. Bu arada konser öncesi binlerce seyirci, 'Her yer Taksim, her yer direniş' sloganı atarak Gezi Parkı protestolarına destek verdi. Konser sırasında da Gezi olaylarında ölen 5 kişinin fotoğrafları duvara yansıtıldı. Roger Waters yaşamını yitirenler için, "Devlet teröründe ölenler" ifadesini kullandı.