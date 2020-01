Ocaktan: Geziciler Roger Waters'ı yoldan çıkardı, emellerine alet etti

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ocaktan, Pink Floyd'un kurucusu Roger Waters'ın The Wall turnesi kapsamında Pazar günü İTÜ Arena'da verdiği konseri yazdı. Sahnedeki "Duvar"a Gezi Parkı eylemlerinde ölen 4 eylemci ve bir polisin fotoğraflarının yansıtıldığı konserde Waters'ın dile getirdiği ”Sizinleyim! Sizinleyiz! Otokrasi ve baskıya karşı direnişinizde haklısınız” ifadeleri için Ocaktan, "Gezi'de küfür edebiyatında zirve yapan bütün ‘y kuşağı'nın çiçek çocukları sonunda Roger Waters’ı da yoldan çıkardı ve onu kötü emellerine alet etti" dedi. Ocaktan'a göre, Waters "Yanınızdayım" diyerek "Gezi ahalisi içinde yer alan ve de faili meçhullerde parmak izi bulunan Ergenekonculara sevgilerini gönderdi."

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Çukurova Grubu'nun borçları nedeniyle Akşam'a el koyduktan sonra gazetenin genel yayın yönetmenliğine getirilen ve Kolin-Limak-Cengiz ortaklığı gazeteyi aldıktan sonra görevine devam eden eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan'ın köşesindeki "Roger Waters'ı da yoldan çıkardılar" başlıklı yazısı şöyle:

Pink Floyd’un efsane müzisyeni Roger Waters’ın ‘The Wall’ turnesi kapsamında 4 Ağustos’ta İstanbul İTÜ stadyumundaki konseri beni hayal kırıklığına uğrattı. Bunun nedeni şarkıları değil elbette.

'Hey You' ile başlayıp, 'Is There Anybody Out There', 'Comfortably Numb' gibi kült şarkılarla devam eden ve kelimenin tam anlamıyla özgürlük ayinine dönüşen böylesine muhteşem bir konserle sadece yükseklerde uçulur.

Kısacası, Waters bizzat kendi 'The Wall' turnesini yorumlarken, "Bunun sadece Roger Waters'ın sefil hayat hikâyesini anlatan bir şov olmasındansa, bizi ayıran duvarları daha teatral ve evrensel bir parça haline getiren bir halde olması konusunda emindim. Zenginle fakiri, Hıristiyan’la Müslüman’ı ve kuzeyle güneyi ayıran duvar..." şeklindeki adeta manifesto gibi ifadeler kullanan Roger Waters’la hiçbir sorunum olamaz.

Ama gelin görün ki, Gezi’nin etrafında oluşan darbe ruhuna endeksli devrimciler, ulusalcı, vesayetçi abiler, Gezi'de küfür edebiyatında zirve yapan bütün ‘y kuşağı'nın çiçek çocukları sonunda Roger Waters’ı da yoldan çıkardılar ve onu kötü emellerine alet ettiler.

Düşünebiliyor musunuz, ömrü boyunca hep özgürlüklerin yanında durmuş koskoca Roger Waters demokrasiye karşı kalkışmanın simgesi haline gelen Gezicilere mesaj gönderiyor ve diyor ki, ”Sizinleyim! Sizinleyiz! Otokrasi ve baskıya karşı direnişinizde haklısınız.”

Yani Roger Waters, halkın iradesiyle seçilen siyasi iktidarı meydanlarda cebren ve hileyle yıkma girişiminde bulunan darbe ruhlu eylemcilere diyor ki: Yanınızdayım.

Yani Waters, son olarak Gezi ahalisi içinde yer alan ve de faili meçhullerde parmak izi bulunan Ergenekonculara sevgilerini gönderiyor.

Ve Roger Waters, Hrant Dink’e ‘Türklüğe hakaretten’ dava açtıran, bütün duruşmalarda mahkeme önünde ona kan kusturan ve bugün Gezi ahalisi içinde yer alan Ergenekonculara çiçek gönderiyor.

Aynı Roger Waters, Cumhuriyet mitinglerinde “Ordu Göreve” pankartının altında esas duruşa geçen ve şimdi de Gezi Parkı’nda yine darbe hasreti depreşenlere dayanışma mesajı gönderiyor.

Bazıları, bu yaptığımın zorlama bir anoloji olduğunu düşünebilirler. Hayır tam aksine, ben sadece bir vatandaş olarak Roger Waters’ın kimlere ve nasıl bir yapıya dayanışma mesajı gönderdiğinin altını çizmek istedim o kadar…

Bir kere Roger Waters, Türkiye’nin yakın tarihinde nasıl bir karanlık dönemin yaşandığını, bu toplumun ne tür acılara katlandığını ve bu acılı tarihin kimlerin eseri olduğunu bilemez ve bilmesi de asla mümkün değildir.

Oysa biz çok iyi biliyoruz ki, bugün Gezi Parkı’nı yer alanların büyük bölümü, tam da yaşadığımız o karanlık günlerin mimarlarına hayranlık duyan ve hatta o günleri özleyen kesimlerden oluşmaktadır.

Herhalde, böylesine darbeci, vesayetçi, ulusalcı, faşist kalabalıklara selam göndermedi Roger Waters… Ama gönderdi… Bu da gösteriyor ki, Geziciler Roger Waters’a fena oyun oynadılar…