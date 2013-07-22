Roger Waters'ın sahnesinde Hrant, Mumcu ve Menderes

Dünya turnesi kapsamında 4 Ağustos tarihinde İTÜ Arena'da bir konser vermeye hazırlanan Pink Floyd'un kurucusu Roger Waters, konserlerinde 120 metrelik duvara dünyanın akışını değiştiren insanların fotoğraflarını yansıtıyor. Bu gelenği İstanbul'da da sürdürecek olan Waters, Türkiye'den Adnan Menderes, Uğur Mumcu ve Hrant Dink'in fotoğraflarını seçti.

Milliyet'in haberine göre, ‘The Wall’ turnesinde, gösterinin bir parçası olarak Berlin duvarını temsil eden 120 metrelik duvara görüntüler ve dünyanın akışını değiştiren isimlerin, insan hakları savunucularının fotoğrafları yansıtılıyor.

Waters’ın 4 Ağustos'ta İstanbul İTÜ Arena’da gerçekleşek olan konserinde 120 metrelik duvara yansıyacak görüntüler arasında 17 Eylül 1961’de idam edilen Adnan Menderes, 24 Ocak 1993’te öldürülen Uğur Mumcu ve 19 Ocak 2007’de öldürülen Hrant Dink’in fotoğrafları da yer alacak.

Şovda, duvara yansıtılan ilk isim Waters’ın, 1944’te 2. Dünya Savaşı sırasında şehit düşen babası Eric Fletcher Waters‘ın fotoğrafı. Devamında ise 2007 yılında İran’da yapılan protestolarda öldürülen Nida Ağa Sultan, 2011 yılında Bağdat’ta bombalama sonucu ölen 9 yaşında ki A. Kinani’nin de aralarında bulunduğu isimlerin görüntüleri duvara yansıtılıyor.

Waters’ın kurucusu olduğu Pink Floyd’un 1979 yılının sonunda çıkardığı ‘The Wall’, konusu ve içerdiği fikirler açısından dünyanın en önemli rock konsept albümlerinden biri olurken ilk olarak 1991’de Berlin konserinde sergilendi. Müziğinin yanı sıra sözleriyle de çok ciddi, anlamlı bir hikâyeyi anlatan ve 2010’dan bu yana dünyayı gezen Roger Waters ile ‘The Wall’ turnesi Garanti Bankası sponsorluğunda BKM-GNL işbirliği ile 4 Ağustos’ta 199. kez sahnelenecek.