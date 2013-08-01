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Kültür-Sanat

Roger Waters 'duvar'ı 199. kez yıkacak

Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters Pazar günü vereceği konser için bugün İstanbul'a geliyor. Waters, konserde turneye adını veren duvarı 199'uncu kez yıkacak.

01 Ağustos 2013 15:58

Pink Floyd'un kurucusu Roger Waters, "The Wall" turnesi kapsamında 4 Ağustos akşamı İTÜ Stadyumu'nda olacak.

Roger Waters’ın albümleri ile aynı adı taşıyan ve konserde "The Wall" albümünün sahne şöleniyle gerçekleştirileceği konser için büyük bir sahne ve 110 metrelik bir duvar kurulacak. Konser için 140 tonluk prodüksiyon malzemesi İstanbul’a 75 TIR'la gelecek. "The Wall" prodüksiyonu, "şimdiye kadar yapılmış en büyük sahne gösterisi" olarak adlandırılıyor.

Roger Waters, sahnede turne için özel olarak yapılan, Berlin Duvarı'nı temsil eden ve turneye adını veren duvarı İstanbul’da sahnede 199'uncu kez yıkacak.

Duvarın gölgesinde "Another Brick in The Wall" parçasını "sürpriz" bir ekip Roger Waters ile seslendirecek.

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