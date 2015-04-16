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Roboski'de öldürülen katırlarla ilgili Şırnak Valisi'nden açıklama: İntihar ettiler

'Hayvanları bırakın, kaçakçılarla ilgilenin'

16 Nisan 2015 17:00

Roboski’de katledilen katırlarla ilgili açıklama yapan Şırnak Valisi Ali İhsan Su "katırların öldürülmediğini, uçurumdan atladığını" iddia etti.

Şırnak Valisi, Roboski'de askerler tarafından katledilen katırlarla ilgili olarak hayvan hakları savunucularına "Öldürülen veya yaralanan katırlar yok. Siz hayvanları bırakın kaçakçılıkla ilgilenin" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Roboski'de incelemeler yapan HAYTAP üyeleri, 2'si ölü, 9'u yaralı toplam 11 ateşli silahla yaralanmış katır tespit etti.

 

'Hayvanları bırakın, kaçakçılarla ilgilenin'

 

Etha'da yer alan habere göre; Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyesi hayvan hakları savunucuları, konuyla ilgili olarak Şırnak Valisi Ali İhsan Su ile görüştü. Vali Su, yapılan görüşmede Şırnak'ta öldürülen veya yaralı olan herhangi bir hayvanın olmadığını, katırların silah seslerinden korkarak uçurumdan düşmüş olabileceğini iddia etti.

Hayvan hakları savunucularına yeni bir misyon da yükleyen Vali, "Hayvanlarla uğraşmayı bırakın ilk önce kaçakçılarla görüşün, kaçakçılığı çözün. Burada asıl sıkıntı kaçakçılar, o sorunun çözülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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