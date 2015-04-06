T24 LogoT24 Logo
Gündem

Roboski'de hayvan katliamı sürüyor: Asker bir katırı daha katletti

Roboski'de geçtiğimiz günlerde yaşanan hayvan katliamına bir yenisi eklendi

06 Nisan 2015 16:55

Roboski'de köy halkını göç etme noktasına getiren asker baskısı devam ederken, geçtiğimiz günlerde yaşanan hayvan katliamına bir yenisi eklendi. Şırnak'ın Uludere ilçesinin Roboski köyünün Şirit yaylasında 8 katırı öldürerek köy halkını göç etme noktasına getiren askeri saldırılar, devam ediyor. 

DİHA'nın haberine göre; askerler, bu kez Roboski köyünün Eski Tarlabaşı (Zêvyan) yaylasında bulunan bir katırı öldürdü. 

Askerlerin katırı öldürdüğü bölgenin, sınır ticareti amacıyla kullanılmadığı belirtildi.  

ETİKETLER

roboskikatıraskerkatliam

İlgili Haberler

Roboski'de katırlar kaçakçılıkta kullanılıyor diye öldürüldü!

HDP’li Sarıyıldız, Roboski gibi bir yaramız varken hala devlet hayvanlarımızın canına kastediyorsa, bu sineye çekilecek bir durum değil

Roboski'de öldürülen katırlar için protesto nöbeti

Çoğu çocuk 34 canın acısını yüreklerinde taşıyarak uyanan Roboskililer, şimdi de ikinci bir katliamın acı ve öfkesini taşıyor

'Roboski'de katır itlafı yapılarak süreç provoke edilmek isteniyor'

HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreya Önder, hükümetin geç kalmadan Roboski'de varlığını göstermesi gerektiğini söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24