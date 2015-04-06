Roboski'de hayvan katliamı sürüyor: Asker bir katırı daha katletti

Roboski'de köy halkını göç etme noktasına getiren asker baskısı devam ederken, geçtiğimiz günlerde yaşanan hayvan katliamına bir yenisi eklendi. Şırnak'ın Uludere ilçesinin Roboski köyünün Şirit yaylasında 8 katırı öldürerek köy halkını göç etme noktasına getiren askeri saldırılar, devam ediyor.
DİHA'nın haberine göre; askerler, bu kez Roboski köyünün Eski Tarlabaşı (Zêvyan) yaylasında bulunan bir katırı öldürdü.
Askerlerin katırı öldürdüğü bölgenin, sınır ticareti amacıyla kullanılmadığı belirtildi.