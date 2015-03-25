Roboski'de katırlar kaçakçılıkta kullanılıyor diye öldürüldü!

Şırnak'ın Uludere İlçesi Irak sınırında düzenlenen hava operasyonunda ölen 34 kişinin yakınlarının yaşadığı Gülyazı ve Roboski (Ortasu) köylerinde yaşayanlar sınır kaçakçılığında kullandıkları katırların askerler tarafından öldürüldüğünü iddia ederek, tepki gösterdi.

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan, Uludere Belediye Başkanı Zeynep Güren ile bölge belediye başkanları Gülyazı Köyü'ne gitti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ebubekir Karatoprak’ın haberine göre, HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız, 4 yıl önce 34 canlarının öldürüldüğünü bugün de katırlarının öldürüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Roboski olayı halkımızın yüreğinden kapanmayan ve kapanmayacak bir yaradır. Böyle bir yaramız varken hala devlet hayvanlarımızın canına kastediyorsa, bu sineye çekilecek bir durum değil. Roboski halkı katliamın yaşandığı günden bugüne kadar kesinlikle bu katliamı kabullenmedi. Bu yara yüreğimizde devam ediyor. Roboski halkı her fırsatta her yerde, her sokakta bu katliamı dilendirmeye teşhir etmeye devam ediyor. Bu değerli bir cabadır. Ama devlet şu an bu coğrafyaya halkımızın yüzlerce yıldır yaşadığı bu coğrafyayı sadece insanlardan değil, hayvanlardan da temizlenmek istiyor. Bu kabul edilebilecek bir yaklaşım değil. Bu süreçte sineye çekilecek bir yaklaşım değil. Kürt halkı halkımız hiçbir zaman bu sınırları sineye çekmedi kabul etmedi. Suni sınırlarla halkımızı ayıramazsınız. Size şunu söyleyeyim, bu ülkeyi yönetenler iktidarda bulunanlar şu anda Ak Saray'larda rahat rahat iktidarlarını sürdürürken Roboski halkı çocuğunun ekmeğini sağlamak için gecenin bir vakti kar, kış demeden, yağmur, çamur demeden kendini bu dağ yollarına vuruyor.Gelin bakın halkımızın yükünde ne var. Bulabilmeğinizi bir kilo mercimektir, bir kilo şekerdir ve bir kilo undur. Halkımız sizin gibi bu ülkenin varlığını kamyonlarca taşımıyor. Bu bölge yaşanan kirlilikleri çok iyi biliyoruz. Halkımız geçimini sağlamak için kendini bu sınırlara vuruyor. Bizi iyi dinleyin tahammülümüz giderek azalmaktadır."

Şırnak Valisi'ne seslendiğini söyleyen Sarıyıldız, "Bir daha halkımıza karşı böyle saldırılar olması halinde biz on binlerce insanla kapınıza dayanacağız. AK Parti bunu iyi bilsin. Biz bir çok şeyi içerisinde bulunduğunuz sürecin hatırına sineye çekebiliriz. Ama Roboski halkına yönelik saldırıların devam etmesi halinde biz hiçbir şeyi gözetecek durumda kalamayız. O nedenle bu pervasız saldırılarınızı bir an önce sona erdirin. Şu anda ilimizin bütün belediye başkanları, parti temsilcileriyle birlikte buradayız. Gençler yolları tutmuş şüphesiz gençler kendini, halkı koruyacaklardır. Burada gençlerimize sesleniyorum sonuna kadar halkımızı kuruyacağız, onurumuzu koruyacağız ama devletin özelikle bu süreçte geliştirmek isteyeceği kimi provokasyonlar karşısında uyanık olalım. O nedenle ne yapacak isek hesabını da yapalım. Roboski annelerin yüreğindeki acıları da gözeterek burada yaşamaya devam edeceğiz. Güneyle ilişkimizi suni sınırlarla bitiremezsiniz. Biz bunu bir daha ifade etmek durumunda kaldık" dedi.

Köylüler, daha sonra gazetecilere sınır kesiminde öldürülen katırların fotoğraflarını dağıttı. Köylüler, askerlerin sınır kesimine geçişlerine izin vermediğini söyledi.