'Roboski'de katır itlafı yapılarak süreç provoke edilmek isteniyor'

HDP İstanbul Milletvekili ve İmralı'ya giden heyette bulunan Sırrı Süreya Önder, sınırdaki bombardımanda 34 kişinin öldürüldüğü Uludere'de şimdi de katır itlafı yapılarak sürecin provoke edilmek istendiğini söyledi.

DHA'nın haberine göre, Sırrı Süreya Önder, Uludere’de katırların askerler tarafından 'kaçakçılıkta kullanıldığı' gerekçesiyle 8 katırın itlaf edildiğini, 5 katırın yaralı kurtarıldığını ve 72 katır için de itlaf kararı alındığını söyledi. Halkın tek geçim kaynağı olan hayvanların itlafına göstereceği tepkinin öngörülerek, süreci provoke etme amacının güdüldüğü görüşünü savunan Önder, "Bu yönelimler bütün hızıyla sürmektedir ve Roboski'de halk ayaktadır" dedi.

Yarın bölgeye HDP milletvekillerinin gideceğini belirten Önder, "Hükümetin geç kalmadan Roboski'ye gidecek vekillerimiz ile birlikte, esasen kendi varlığını da hedefleyecek olan bu tuzağı boşa çıkarması tarihi bir sorumluluğudur" diye konuştu.

Sırrı Süreyya Önder, sınırdaki bombardımanda 34 kişinin öldüğü olayın olduğu dönemdeki Gülyazı Tugay komutanının şimdi Şırnak’ta Tümen Komutanı olduğunu hatırlattı, "Tümen komutanı olarak bölgede halka karşı sürecin ruhuna uymayan hukuksuz yönelimler göstermektedir" dedi.