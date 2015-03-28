Roboski'de öldürülen katırlar için protesto nöbeti

“Kaçağa gittikleri” gerekçesiyle 24 Mart’ta asker tarafından 8 katırları öldürülen Roboskililer, dün gece boyunca katırların vurulduğu, sınır yakınındaki Şirit Yaylası’nda nöbet tuttu. 2011’de çoğu çocuk 34 kişinin katledildiği Roboski’deki nöbet sırasında tapulu arazilerinde taciz edildiklerini söyleyen Roboski İçin Adalet, Yeryüzü İçin Barış Derneği Başkanı Veli Encü, “Bu yayla yasak bölge ilan edildi, deniliyor. Böyle yapılarak ekim alanlarımızı, meralarımızı kullanmamız engelleniyor” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Esra Açıkgöz’ün haberine göre, Encü, “Vurulanlar dışında, on gün içinde 17 katırımız askerlerden kaçarken uçurumdan düşerek öldü. Bu yapılan provokasyondur. Halkımızın başka geçim kaynağı olsa Roboski’de 34 canımız öldürüldükten sonra kaçağa çıkmazdı. Bu zulüm bitene kadar buradaki nöbetimiz devam edecektir” diye konuştu.