Roboski'de öldürülen katırlar için TSK'ya suç duyurusu

Roboski'de katırların öldürülmesine yönelik tepkiler sürerken, bu kez de askerlerin bir köpeğe yaptığı işkence görüntüleri ortaya çıktı. Olaylara tepkisiz kalmayan hayvan hakları savunucuları, dernek ve platformlar hem askerlerin cezalandırılması için hem de katırların öldürülmesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. Maddesi uyarınca hayvanlara işkence yapmanın yasak olduğunu hatırlatan Derin Ekoloji Derneği, Dört Ayaklı Şehir, Hayvan Hakları Koruma ve Geliştirme Derneği, Yeryüzüne Özgürlük Derneği ve Yunuslara Özgürlük Platformu; Uludere'de askerlerce kurşunlanarak öldürülen ve yaralanan katırlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunurken, Genelkurmay Başkanlığı’na, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na başvurarak, köpeğe işkence eden askerlerin kimliklerinin tespit edilmesini ve gerekli idari soruşturmanın başlatılmasını istedi.

'Görevi kötüye kullanma'

Katırların öldürülmesiyle ilgili yapılan suç duyurusunda birçok katırı görev ve yetkisinde olmadığı hâlde, kanun ve nizama aykırı olduğunu bilerek öldüren ve yaralayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerî personelinin, gerek suçu doğrudan işleyen gerekse emir ve talimat vererek suçun işlenmesini sağlayan kişilerin tamamının tespit edilmesi istendi. Suç duyurusunda; kötüye kullanma, kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, kişilerin malları üzerinden usulsüz tasarrufta bulunulması, kamu görevine ait araç ve gereçlerin suçta kullanılması suçlarından; Şırnak Valiliği, Şırnak İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Uludere İlçe Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Şırnak İl Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'nün idarî personeli ve Şırnak Belediyesi'nin yetkilileri hakkında da görevi kötüye kullanma, kamu görevinin terki veya yapılmaması suçlarından ayrı ayrı yargılanarak cezalandırılması talep edildi.

Hayvan hakları savunucularının hazırladığı suç duyurusunda ayrıca, Şırnak İl Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ve Şırnak Belediyesi hakkında, yaralı katırlara tıbbî yardım ulaştırılmaması ve Hayvanları Koruma Kanunu'na göre "güçten düşmüş hayvan" olarak tanımlanan katırların korunması için görevlerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle yaralı katırları günler boyunca tıbbî yardım almadan beklettiklerine yer veriliyor.

ABD ve Almanya'da yaptırımlar ağır

ABD’de beş yaşındaki köpeğinin kafatasını çekiçle ezen Dennis Robenson’a 7 yıl hapis cezası istenmiş daha sonra bu 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Berlin’de ise kedisini beşinci kattan atarak öldüren kişi hakkında Sulh Hukuk Mahkemesi yedi ay hapis cezası vermişti. Türkiye'de ise hayvana işkence kabahat olarak görülüyor, işkence ve öldürmenin cezası ise 499 TL.