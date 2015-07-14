Rize Valisi'nin 'kesilmedi' dediği ağaçlar ortaya çıktı

Karadeniz Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlanması için yapımına başlanan, 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol projesi kapsamında, Rize Valisi Ersin Yazıcı'nın aksi yöndeki beyanatlarına rağmen yüzlerce ağacın kesildiği ortaya çıktı. Vali Yazıcı, bölge halkının ve çevrecilerin Yeşil Yol'un yapımının yola açacağı doğa katliamına karşı çıkmasıyla ilgili olarak, "Yolu yaparken bir tane ağaç kesmedik. Çevreciyim diyen arkadaşlar gidip baksın. Zaten bir ağaç kesseydik 50 kere televizyona çıkardılar" ifadelerini kullanmıştı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Rize İdare Mahkemesi’nin "Orman kesim izninin yürütmesini durdurma" kararı verdiği bu yaylalar arasındaki yol güzergahında yüzlerce ladin ve çam ağacı kesildi, bölgede büyük doğa tahribatı oluştu.

Yeşil Yol Projesi kapsamında 7 ayrı noktada yol genişletme ve yeni yol açma çalışması planlanan Rize’de, Yukarı Kavron ile Samistal Yaylası arasındaki yolun yapımına tepkiler nedeniyle çalışmalarda kullanılamayan iş makineleri, Ausor, Haczane ve Husor yaylaları arasındaki 15 kilometrelik bağlantı yolunun yapımına yöneltildi.

İdari mahkeme, ağaç kesim izninin yürütülmesini durdurdu

Bölgede sürdürülen çalışma için Orman Genel Müdürlüğü'nün bir süre önce 16 dönüm alanda ağaç kesim izni vermesi üzerine harekete geçen Ausor Yaylası sakinlerinden 9 kişi, Avukat Yakup Şekip Okumuşoğlu öncülüğünde, ‘Orman kesim izninin yürütmesinin durdurulması ve iptali’ istemiyle Rize İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme dün, Orman Genel Müdürlüğü’nün verdiği ağaç kesim izninin yürütmesini durdurdu. Ancak karar çıkıncaya kadar geçen bir aylık sürede, Yeşil Yol’un geçeceği Ausor-Haczane ve Husor yaylaları güzergahında yüzlerce ladin ve çam ağacı kesildi, çok sayıda ağaç da iş makinelerince dereye yuvarlandı. Bazı ağaçların da yayla yolu boyunca yol kenarlarında istiflenmiş halde bırakılması dikkat çekti.

Ausor Yaylası’nda yaşayan Çamlıhemşin İlçesi’ne bağlı Murat Köyü Muhtarı Lütfü Sezgin, Yeşil yol güzergahında ağaçların kesildiğini ve yol boyunca büyük tahribat oluştuğunu anlattı. Sezgin, yolun genişletilmesine de, bağlantı yoluna da karşı olduğunu ifade ederek, "Sayın Vali, ‘Hiç ağaç kesilmedi. Kesildiyse devlet olarak gereğini yaparız’ demişti. Sayın Vali, ağaçların kesildiğini gördük, yine kesilecek. Bu sadece Ausor için değil. 1800 rakımlı yerlerde yolun sağında solunda ağaçlar var. 7 metre yol yapılacaksa ağaçlar kesilmeden yol yapılamaz. Valimiz, ‘Bize devlet olarak ne düşerse yaparız’ demişti. Şimdi devlet olarak üzerlerine ne düşüyorsa yapsın. Yaylalarının yolu var. Neden bağlantı yapılıyor ki. 3 ay kullanılan bir yaylada bu yol gereksizdir" diyerek yol istemediklerini söyledi.

'Bu ormanlar kaybedildiğinde

yeniden oluşturmak son derece zordur'

TEMA Vakfı Rize Şube Başkanı Nevzat Özer de, Ausor Yaylası’nda Yeşil Yol projesi için kesilen ağaçların yüksek dağ orman ekosistemi içerisinde bulunan çok değerli ağaçlar olduğunu söyledi. Özer, şöyle konuştu:

"Bu ormanlar kaybedildiğinde yeniden oluşturmak son derece zordur. Yaşama -büyüme gücü zayıftır. Alpin çayırlıklara geçiş kuşağındaki bu ormanlar yaban hayatı için çok uygun doğa koruma alanlarıdır. Koruma statüsü olsun veya olmasın mutlaka koruma altında tutulmalıdır. Temiz, kaliteli su üretiminin kaynağını oluşturur, düzenler. Hassas ekosistemlerdir, biyolojik değeri çok yüksektir. Bu ormanların, sahip olduğu çok sayıda işlevin yanında belki de en önemli özelliği, erozyon,,çığ ve heyelanları önleyen bir özelliğe sahip olmalarıdır. Bu tehlikelerin ilk tutulduğu yerlerdir."