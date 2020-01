Mahkeme 'Yeşil Yol'da orman kesimine dur dedi

Karadeniz Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlanması için yapımına başlanan, 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol projesi, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde protesto edildi. Rize İdare Mahkemesi de idarenin savunmasını almaya gerek görmeden, yeşil yol için ağaç kesiminin yürütmesini durdurma kararı aldı.

Mahkeme Yeşil Yolda orman kesimi iznini durdurdu





Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bu arada, Yeşil Yol projesinin geçeceği Ausor yaylasında Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 16 dönümlük alanda orman kesim izni vermesini ağaç katliamına yol açacağı gerekçesiyle mahkemeye taşıyan Fırtına İnsiyatifi grubunun Rize İdare Mahkemesi’nde açtığı davada mahkeme, idarenin savunmasını almaya gerek görmeden, ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi.

Havva Ana yine ön safta





Kaymakamlık önünde düzenlenen eyleme, Fırtına İnsiyatifi grubu üyeleri ile Yeşil Yol bağlantısının yapılacağı Yukarı Kavrun ve Samistal yaylalarında yaşayan vatandaşların yanısıra CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Samsun Milletvekilleri Barış Karadeniz ve Kemal Zeybek, Ordu Milletvekilleri Seyit Turan ve Mustafa Adıgüzel ile ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş, HDP’li Selda Karafazlı ve Halk Evleri temsilcileri de katıldı. ‘Susma haykır, Yeşil Yola hayır’ sloganları atılan eylemde, ‘Yeşil Yol istemiyoruz’ pankartları açıldı. Havva Ana adıyla Yeşil Yol mücadelesinin simgesi haline gelen 63 yaşındaki Rabiye Bekar’da grubun önünde yer aldı.





Yeşil Yol: Adı yeşil, özü kara





Fırtına İnsiyatifi adına açıklama yapan Deniz Demirci, Fırtına Vadisi’nin ülkenin en büyük doğal SİT alanı ve Milli Park olduğunu belirterek, dünyada ender kalmış bozulmamış alanların önünde geldiğini söyledi. Yeşil Yol adı verilen ve turizm için yapılacağı söylenen yolun vadiyi tehdit ettiğini belirten Demirci, şunları söyledi:



“Adı yeşil ama özü kara olan bu yolun vadimize felaket getireceğini görüyoruz. Yeşil yolun bir ihtiyaç olmadığı gerçeğini biliyoruz. Fırtına Vadisi’nde her yaylanın yolu vardır ve yeni yola gerek yoktur. Yeni açılacak yollara araç trafiğini artıracağı ve doğal ekosistemi parçalayacağı için karşıyız. Dağda, Milli Park’ta, doğal SİT alanlarında, 3 bin metrede çift şeritli yol olmaz. Vadide daha fazla yol, bağlantı yolları ve yol genişletmeleri Fırtına Vadisine onarılmaz zararlar verecektir. Arazi vitesli araçlarla tozu dumanı katarak giden ve günde 5 yayla gören turisti, mangal ateşi ile çöpleri, meraları ele geçirmiş otelcileri yaylalarımızda ve meralarımızda, yani yaşam alanlarımızda kesinlikle görmek istemiyoruz.





Yeşil Yol Google Earth haritaları üzerinden çizildi



Yeşi Yol’un Google Earth haritaları üzerinden çizildiğini anlatan, imarsız, ÇED raporsuz ve bilim dışı olduğunu söyleyen Deniz Demirci, “ Bu hukuksuz ve kaçak yol için açtığımız davalardan biri için Rize İdare Mahkemesi durdurma kararı verdi. Bu karardan sonra adı Yeşil, özü kapkara olan bu yol kapsamında vadide yapılan çalışmaların tüm yargı süreçleri sonuçlanıncaya kadar durdurulmasını talep ediyoruz. İş makinelerinin dağlarımızdan çekilmesini ve makinelerin güvenliğinin kendilerince alınabileceği güvenli bir yere çekilmesini talep ediyoruz. Provokasyonlara karşı idareyi uyarıyoruz ve sorumlusu olmayacağımızı ilan ediyoruz. Yeşil yola dur diyoruz, dur diyeceğiz. Vadimizin geleceğinden emin olana kadar her ağacın, her yaylanın ve her meranın bekçisi olmaya devam edeceğiz diyerek açıklamasını noktaladı.



Gerginlik yaşandı





Bu sırada, Çamlıhemşin Kaymakamlığı önündeki duvara, ‘Yeşil Yola Dur. Kitle turizmine, madene, talana hayır" yazılı pankart asmak isteyen bir grup ile görevliler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Grup, pankart asılmasını engelleyen görevliye yuhalayarak tepki gösterdi, polisin araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.





CHP heyeti bölgede





Yeşil Yol tepki eylemine üzerinde, "Diren Karadeniz" yazılı giysilerle katılan CHP heyetti adına açıklamalarda bulunan Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Karadeniz’in Türkiye’nin dünya doğa mirasındaki en önemli bölgesi olduğunu belirterek, Karadeniz’de duble yol ile başlayan doğa katliamının, HES projeleri ile önüne geçilemez vahim büyük bir drama dönüştüğünü anlattı. Pekşen konuşmasını şöyle sürdürdü:



“HES’lerin tahribatlarını ortadan kaldırılmaya çalışılırken bir anda karşımızda Yeşil Yolu bulduk. AKP’nin yeşille ilgisi İspanyol boğalarının kırmızı ile ilgisine benzer. Gerçekten üzerindeki Benjamin Franklin resmi olan kağıt parçalarına olan düşkünlükleri buradaki yeşili bile beton kaplamaya kadar büyük bir figürsüzlüğe cesaret etmelerine neden olmuş. Onlar için ayakkabı kutularının saklanacak olan yeşilleri, bu müthiş doğa mirasının içerisinde kendilerine yer bulacak şekilde dayatarak yol almaya çalışıyorlar. Bölge halkının vermiş olduğu direnişi ayakta alkışlıyoruz. Havva Ana’nın şahsında yapılan mücadeleyi yürekten destekliyoruz.



'Vali bilsin ki burası insanlık mirasıdır'





Pekşen konuşmasını şöyle sürdürdü: Vali ‘burada asfalt olmayacak’ diyor. Bu yolun 1500 kilometresinin asfalt olduğu projede yazılı. Vali ‘ağaç kesilmeyecek’ diyor. Belli ki Vali başka bir projeye bakmış. 2600 kilometrelik yol üzerinde gerçek bir doğa katliamı var. Vali doğa katliamını yalnızca ağaç olarak anlıyor. Diğerlerini anlama ve algılama problemi açıkça ortada. Yine Vali, ‘Burada 5 turistik merkez yapılacak’ diyor. Projenin üzerinde 40 tane turistik merkez yapılacağı yazıyor. Bu turistik merkezler kimindir? Kimlere satılmıştır, kimlere pazarlanmıştır. Vali, ‘Yol medeniyettir’ diyor. Karadenizli o medeniyeti çok iyi biliyor. Ayder, Uzungöl ve Sümela’daki doğa katliamını, o yolların nelere yol yaptığını da çok iyi gösteriyor. Bu yolu iyi biliyoruz. Bu yol, yol değildir. Vali’ye sesleniyoruz; Halkın zekası, bilgisi ve birikimi ile sakın alay etmeye kalkmayın. Buradaki insanlar gerçekten doğa direnişinin ne demek olduğunu geçmişte ortaya koymuştur. Bu insanların arkasında 76 milyon Türk insanı ve insanlığın direnişi var. Vali, ‘insanlar lüks araçları ile gelip eylem yapıyorlar’ diyor. Vali bilmeli ki burası insanlık mirasıdır. Buraya dünyanın dört bir tarafından insanların gelmeye hakkı vardır. Burası geleceğe insanlığın mirasıdır.



Yürüyüş yapıldı, horon oynandı





Basın açıklamasının ardından tulum eşliğinde yürüyen grup Yeşil Yol karşıtı sloganlar atarken, çevredeki vatandaşlar da gruba alkışlarla destek verdi. Fırtına Deresi üzerindeki kemer köprüsüne kadar gelen grup horon oynadı. Horona, Havva Ana lakaplı Rabiye Bekar’ da katıldı. Babasının omzunda ağzında emziği ile yürüyüşe katılan 1.5 yaşındaki Kuzey adlı bebek de ilgi odağı oldu. Türküler söyleyen grup, Yeşil Yola karşı sloganlar attı. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.



İş makinesini durdurdular





Bu sırada grup yoldan geçmek isteyen İl Özel İdaresine ait iş makinesinin önünü horonla halkasıyla kesti. Yeşil Yola karşı çıkan Murat Köyü muhtarı Lütfü Sezgin, iş makinesinin kepçesine çıkarak, ‘Dün yaylaya çıkarken siz bizim yolumuzu kesmiştiniz. Şimdi biz sizin yolunuzu keselim mi?’ diye haykırdı. Sezgin, daha sonra kepçeden inerek iş makinesine yol verilmesini sağladı.