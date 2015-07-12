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Çevre

İstiklal'de 'Yeşil Yol' protestosu; Havva Ana'ya selam!

İstanbul'da yüzlerce kişi, Karadeniz yaylarını birbirine bağlayacak Yeşil Yol Projesi'ni çevreye vereceği zarar nedeniyle protesto etti

12 Temmuz 2015 20:01

Beyoğlu Tünel Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi Karadeniz Bölgesi'nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi'ni protesto etti.

Dozerin geçeceği güzergaha elinde sopasıyla oturan Havva Ana'a destek veren grup, tulum eşliğinde horon vurdu.

İHA'da yer alan habere göre, grup ellerinde pankartlarla tulum eşliğinde Galatasaray Meydanı'na yürüyüşe geçti. "Bak işte yaklaşıyor fırtına, direniyor Yeşil Yol" yazılı pankart taşıyan kadınlar dozerin geçeceği güzergaha elinde sopasıyla oturup Yeşil Yol'un simgesi haline gelen Havva Ana'nın taktığı tülbentten taktı. 

 

'Havva Ana'ya selam'

 

Grup "Havva Ana'ya selam" şeklinde slogan atarak Yeşil Yol'a karşı direnen kadınlara destek verdi. 

Basın açıklaması yapan Hale Arıkan, "Yeşil Yol'a karşı sesimizi yükseltmek için toplandık. Taşlarımız, toprağımız ekolojik denge hesaba katılmadan yerle bir edilmek istenmektedir. Fırtınan'ın çocukları olarak çalışmaların derhal sonlandırılmasını istiyoruz. Bizler bu yolu yaptırmayacağız dedi.

Yapılan açıklamaların ardından tulum eşliğinde horon vuruldu.

 

 

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