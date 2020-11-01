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Yan binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle Rıza Bey Apartmanı'ndaki ara verilen arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı

01 Kasım 2020 18:14

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle ara verildi. Ayrıntılı ölçümlerin yapılmasının ardından çalışmalar yeniden başladı. 

Depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bitişiğindeki ağır hasarlı 9 katlı binada yana yatma tespit edildi.  Binanın 4. katından toz bulutu yükseldiği, sismik dinlemelerde de titreşimler olduğu belirlendi.

Binanın yıkılma riski üzerine Rıza Bey Apartmanı enkazındaki ekipler, çalışmalarına ara verdi. Enkaz bölgesinde bekleyenlerin alanı boşaltması istendi. 

Daha ayrıntılı dinleme ve takip ölçüm yapılması üzerine, binanın arama kurtarma çalışmalarına risk oluşturmadığı belirlendi. Çalışmalar yeniden başladı.  

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