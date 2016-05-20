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Reza Zarrab'ın kefaret başvurusuna mahkemeden yanıt geldi

Zarrab, 10 milyon dolar nakit, 50 milyon dolar tahvil karşılığında serbest kalmayı talep etmişti

20 Mayıs 2016 13:35

İran’a karşı uygulanan ABD ambargosunu delme, banka sahteciliği yapma ve kara para aklama suçlamalarıyla New York’ta tutuklu bulunan İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın dün yaptığı kefalet başvurusuna mahkemeden cevap geldi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Nafiz Albayrak’ın haberine göre, New York Güney Bölge Hakimi Richard M. Berman, Başsavcılık makamından Zarrab'ın talebine 25 Mayıs 2016 tarihine kadar resmi cevap vermesini istedi. Berman, Zarrab'ın kefalet görüşmesinin de 2 Haziran 2016 günü saat 10.00'da yapılacağını duyurdu.

Reza Zarrab, dün yaptığı kefalet başvurusunda 10 milyon dolar nakit, 50 milyon dolar tahvil karşılığında serbest kalmayı talep etmişti.

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