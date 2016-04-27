Reza Zarrab'ın villasının kaçak katı yıkıldı

Türkiye'deki 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi olan ve Miami'de tutuklanan Reza Zarrab'ın Kandilli'de aldığı ve yanına yaptığı inşaat nedeniyle tartışmalara konu olan villası için belediye ekipleri harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından köşkün arka cephesinde bulunan 61 metre genişliğindeki üç katlı yapıyı yıkılmaya başlandı. Köşkün tadilatta değiştirilen kısımlarının yıkılarak, aslına uygun olarak yeniden inşa edileceği öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yıkım çalışmalarını izleyen CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, "Biz gelen ihbar üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılık suç duyurusu neticesinde dava açmaya karar verdi. Dava devam ediyor. Yıkım olması güzel bir gelişme. Ancak yeterli değil. Çünkü esas ana yapıdaki kaçak çatı katı ve binanın taban alanının genişletilmesi için uğraşılmış ve bozulmuş. Tamamıyla tarihi eser yeniden yapılmış, tarihi eser olma özelliğin kaybetmiş. Yıkımın o binada da yapılması lazım" ifadelerini kullandı.