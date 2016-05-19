Reza Zarrab'ın kefalet dilekçesinden: Ebru Gündeş'e aşık, evliliğini feda etmez

İran’a karşı uygulanan ABD ambargosunu delme, banka sahteciliği yapma ve kara para aklama suçlamaları ile ABD’de tutuklanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab, 50 milyon dolar kefaletle serbest kalabilmek için avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Eşi ve kızı ile birlikte Orlando’daki Disneyworld’e gitmek üzere Miami’den ABD’ye giriş yaparken tutuklandığını belirten kefalet dilekçesinde, Zarrab’ın Ebru Gündeş ile nasıl tanıştığı ise, “Sayın Zarrab, Sayın Gündeş’in uzun süredir hayranıydı. Zarrab, kendisi onuruna 2 şarkı besteleyerek ortak arkadaşları aracılığı ile Gündeş’e gönderdi. 2010’da birbirlerine âşık oldular. Evlilikleri bir ortaklık ve sayın Zarrab bu evliliği uluslararası bir kaçak olarak feda etmez” ifadeleriyle anlatıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, New York’un Manhattan bölgesindeki Metropolitan Cezaevi’nde tutuklu bulunan İran asıllı işadamı Reza Zarrab, federal mahkemeye kefalet talebini sundu.

Zarrab’ın avukatları, müvekkillerinin 50 milyon dolar karşılığında serbest kalmasını istedi. Zarrab’ın, serbest kalması halinde Güney Manhattan sınırları dışına çıkmayacağının taahhüt edildiği dilekçede, kaldığı evin kapısında iki silahlı güvenlik görevlisinin sürekli nöbet tutacağı belirtildi. Mahkemenin onay vermesi halinde tutulacak olan bu evde Zarrab’ın uydu takip sistemiyle gözlem altında tutulacağını kaydeden avukatlar, müvekkillerinin evden yalnızca sağlık hizmetleri, dini görevler ve duruşmalar için çıkacağını söyledi.

Evliliğini feda etmez

Eşi ve kızı ile birlikte Orlando’daki Disneyworld’e gitmek üzere Miami’den ABD’ye giriş yaparken tutuklandığını belirten kefalet dilekçesinde, Zarrab’ın Ebru Gündeş ile nasıl tanıuştığı ise şöyle anlatılıyor: “Popüler Türk sanatçı Ebru Gündeş, sayın Zarrab’ın ağabeyinin 2005 yılındaki düğününde sahne almıştı. Sayın Zarrab, Sayın Gündeş’in uzun süredir hayranıydı. Zarrab, kendisi onuruna 2 şarkı besteleyerek ortak arkadaşları aracılığı ile Gündeş’e gönderdi. Bu olaydan çok etkilenen Gündeş, Zarrab ile buluşmak istediğini söyledi. 2010’da birbirlerine âşık oldular. 2011’de Sayın Gündeş şimdiki tek çocuklarını doğurdu. Nihayetinde, Sayın Gündeş, Zarrab’ın bestelediği şarkılarla bir albüm çıkardı. Evlilikleri bir ortaklık ve sayın Zarrab bu evliliği uluslararası bir kaçak olarak feda etmez.”

Ebru Gündeş'in kariyeri

"Zarrab’ın Ortadoğu’da tanınmış bir sanatçı Ebru Gündeş ile evli olduğunu ve kaçak duruma düşmesi halinde hem evliliğini hem de eşinin kariyerini mahvedeceğini" aktaran Brafman, İran asıllı işadamının kaçması durumunda uluslararası müzik yıldızı eşinin kariyerine de zarar vereceğini, eşinin 'bir kaçakla evli' konumuna düşeceğini belirtti.

Ciddi sağlık sorunları var

Zarrab’ın ciddi sağlık sorunlarının da bulunduğu ifade edilen dilekçede bağırsağında polip, midesinde ülser ve böbreğinin yanında bir tümör bulunduğu ifade ediliyor. Zarrab’ın bir doktor tarafından düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği kaydedilirken, kefalet tekliflerinin kabul edilmesi durumunda tedavisinin daha kolaylaşacağına dikkat çekiliyor.

Üç ayrı ülkenin pasaportuna sahip

New York’ta mahkemeye sunulan kefalet dilekçesinde, Reza Zarrab’ın, yalnızca İran veTürkiye değil, aynı zamanda Makedonya pasaportu sahibi olduğu da ortaya çıktı. Zarrab’ın kefaletle serbest kalması durumunda İran, Türkiye ve Makedonya pasaportlarının, kendisinin New York’tan ayrılmasını önlemek için mahkemeye teslim edileceği, yeni bir seyahat belgesine de başvuramayacağı dilekçede belirtildi.

Zarrab’ın avukatı Brafman, müvekkilinin kendisini daha çok Türk olarak gördüğüne dikkat çekti.