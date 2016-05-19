Reza Zarrab serbest kalmak için 50 milyon dolar kefalet önerdi, savcı Bharara reddetti!

İran’a karşı uygulanan ABD ambargosunu delme, banka sahteciliği yapma ve kara para aklama suçlamaları ile ABD’nin Miami kenti havalimanından ülkeye giriş yapmak isterken gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab, 50 milyon dolar kefaletle serbest kalabilmek için avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Savcı Preet Bharara ise talebi, yetersiz bularak reddetti.

New York’un Manhattan bölgesindeki Metropolitan Cezaevi’nde tutuklu bulunan İran asıllı işadamı Reza Zarrab, federal mahkemeye kefalet talebini sundu.

Zarrab’ın avukatları, müvekkillerinin 50 milyon dolar karşılığında serbest kalmasını istedi. Zarrab’ın, serbest kalması halinde Güney Manhattan sınırları dışına çıkmayacağının taahhüt edildiği dilekçede, kaldığı evin kapısında iki silahlı güvenlik görevlisinin sürekli nöbet tutacağı belirtildi. Mahkemenin onay vermesi halinde tutulacak olan bu evde Zarrab’ın uydu takip sistemiyle gözlem altında tutulacağını kaydeden avukatlar, müvekkillerinin evden yalnızca sağlık hizmetleri, dini görevler ve duruşmalar için çıkacağını söyledi.

Zarrab'ın tutuklanması emrini veren savcı Preet Bharara'nın ofisi, ret kararıyla ilgili başka açıklama yapmadı. Zarrab’ın avukatı Brafman davayla ilgili savcıdan, kefalet konusunu görüşmek üzere bir duruşma talep etti. Avukat Brafman, aynı kefalet şartlarının yakın dönemde Çinli milyarder Ng Lap Seng için hayata geçirildiğini söyledi.

75 yıl hapsi isteniyor

Zarrab "İran'a yönelik yaptırımlara uymayarak ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı yapmak ve karapara aklamak"la suçlanıyor. Savcı Preet Bharara tarafından hazırlanan ön iddianamede, Zarrab hakkında toplam 75 yıl hapis cezası isteniyor.