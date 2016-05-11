İran Yolsuzluk Araştırma Komisyonu üyesi: Zarrab tutuklanacağını bile bile ABD’ye gitti

İran Meclisi Yolsuzluk Araştırma Komisyonu üyesi Emir Abbas Sultani, New York’ta tutuklu bulunan Reza Zarrab'ın "daha önceden hazırlanan bir plana göre, tutuklanacağını bile bile ABD’ye gittiğini" iddia etti.

Al Monitor’a konuşan Sultani, İran’da idam cezası alan Babek Zencani ile Zarrab arasındaki ilişkiye dikkat çekti ve Zarrab’ın “Türkiye’de kalmayı sürdürmesi durumunda İranlı yetkililer tarafından yakalanacağını düşündüğünü” belirtti ve “Bu nedenle kendisini güvene almak için ABD’ye bilerek gitti” dedi.

Zarrab’ın, Babek Zencani davasında da önemli bir eleman olduğunu vurgulayan Sultanı, Zarrab’ın ABD’ye gelerek kendisine güvenli bir sığınak aradığını belirterek “Yargı yetkililerimiz, onun davasını takip ediyor. Ankara ile Tahran arasında ilişkilerin gelişmesi nedeniyle Türkiye’deki koşullar, onun için iyi değildi. İranlı yargı yetkilileri tarafından suçlu bulunsaydı Türkiye ile İran arasındaki anlaşma gereği, Tahran’a iade edilmesi gündeme gelebilecekti. İran ile ABD arasında suçluları iade anlaşması yok, Zarrab bundan dolayı ABD’ye gitmeye karar verdi” diye konuştu.

Sultani Zarrab ile ilgili olarak “Zencani davası ile ortaya çıkan yolsuzluk fırtınasının ne zaman dineceğini ve Zencani’ye ne olacağını bekliyor. Eğer Zencani idam edilirse, ölümünün arkasından Zarrab birçok gerçeği inkar eder. Zarrab, Zencani’nin sırdaşı ve şirketlerinin kıdemli yöneticisiydi. İkisi birlikte 70’den fazla şirket kurdular ve birçoğu Zarrab tarafından yönetiliyordu” diye konuştu.

Zarrab’ın, Zencani tutuklanmadan önce İran’a sık sık geldiğini de değinen Sultanı “Zencani ile bağlantısı olmadığı mesajını defalarca bize iletti. Ama çok açık bir şekilde, onun Zencani ile bağlantısı vardı vardı ve onun bir yöneticisiydi” dedi.

Türk hükümetinin Babek Zencani ve Reza Zarrab’ı desteklediğini de ileri sürerek, ‘Türk mahkemesinin Zarrab’ı nasıl akladığını’ gördük’ diyen İranlı milletvekili Sultani, “Peki Erdoğan neden Zarrab’a yardımcı olmuyor?” sorusuna da “Erdoğan’ın Zarrab’a yardımcı olmadığını nerden biliyorsunuz. Bunları kamuoyuna ilan etmezler” karşılık verdi.

Zencani’nın Türkiye’deki birçok mal varlığının Zarrab’ın adına kayıtlı olduğunu savunan Sultani “Zencani ve Zarrab’ın İran Petrol Bakanlığı parasını çalmak dahil 30’dan fazla suçlamaları” olduğunu belirtti.

Zarrab ile İran’ın eski yönetiminde iş başında olan Mahmud Ahmedinejad arasında bir ilişki olduğunu öne süren Sultani, eski hükümette görevli 4 bakanın Zencani davasında rol oynadığını dile getirdi.

New York’ta yargılanmasına 16 Haziran’da devam edilecek olan Zarrab’ın, kendisini darağacından kurtarmak için yakaladığı fırsatı değerlendirerek, tutuklanacağını bile bile ABD’ye giriş yapmak istediğini ileri sürdü.

Miami Havalimanı’ndan ABD’ye giriş yapmak isterken 19 Martta FBI ajanları tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanan İran asıllı işadamı Zarrab, ABD çıkarlarına karşı komplo kurmak, İran’a karşı uygulanan ABD ambargosunu delmek, banka sahteciliği yapmak ve kara para aklamak suçlamalarından yargılanıyor.