ABD mahkemesi Reza Zarrab'ın kefalet talebini 10 gün sonra değerlendirecek

"Kara para aklama" ve "İran yaptırımlarını baypas ederek ABD’yi dolandırmak" suçlamalarıyla tutuklu bulunduğu ABD'de ilk kez hakim karşısına çıkan Reza Zarrab'ın avukatı Benjamin Brafman, 10 gün içinde kefalet için mahkemeden oturum isteyeceklerini açıkladı. Zarrab mahkemede hakkındaki suçlamaları reddetti.

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre, Zarrab’ın avukatı Benjamin Brafman, Başsavcı ofisiyle aralarında anlaştıklarını ve 10 gün içinde kefalet için mahkemeden oturum isteyeceklerini belirtti. Ayrıca taraflar dava sürecini belirlemek için de 16 Haziran tarihi üzerinde anlaştıklarını davaya bakan yargıç Richard Berman’a söylediler.

Mahkeme binasına geceyi geçirdiği Metropolitan Cezaevi’nden siyah minibus ile getirilen Reza Zarrab, mahkeme salonuna kirli sakalı ve koyu lacivert cezaevi elbisesi ile girdi. Reza Zarrab, yerine oturduktan sonra salonun arkasında oturan 30 kadar izleyiciye bakarak Türk avukatı Şeyda Yıldırım’a selam verdi. 15 dakika süren mahkemenin yargıcı Berman, ilk olarak Zarrab için mahkemeye Türkçe tercüman çağırdığını ve Zarrab’ın avukatı Benjamin Brafman’a bunun gerekli olup omadığını sordu. Brafman, Zarrab ile kendi aralarında İngilizce anlaştıklarını söylemesine rağmen, Zarrab Türkçe çevirinin uygun olacağını işaret ederek kulaklığı istedi.Bunun üzerine Zarrab’a İngilizce olarak duruşmanın Türkçe olarak kendisine anında tercüme edileceğini söyledi.





2014'te İstanbul'a geldi



Yargıç Berman, bunun üzerine duruşmayı başlatarak, 2014 yılında İstanbul’da bulunduğunu ve İstanbul’un çok güzel ve halkının sıcak olduğunu belirtti. İstanbul’da Birleşmiş Milletler sponsorluğunda ‘Hukukun Üstünlüğü’ konulu uluslararası bir organizasyona katıldığını anlatan Berman, Amerika, Almanya, Brezilya ve Romanya gibi ülkelerden katılanlar içinde çok değerli hukukçular ve profesörler olduğunu kaydetti. Berman, “Benim bu mahkemedeki kariyerim ve biraz önce anlattığım gibi İstanbul’daki organizasyon gibi uluslararası tecrübem bu davaya adil bir şekilde yaklaşmama yeterli olduğuna inanıyorum” dedi.





Teklif sunacaklar



Yargıç Berman, daha sonra Avukat Brafman’a dönerek “Sayın Zarrab ile birlikte iddianameyi incelemeye vaktiniz oldu mu?” diye sordu. Brafman, müvekkili ile konuştuklarını, suçsuz olduğuna ve savunma yapmaya karar verdiklerini söyledi. Brafman, “Sizin İstanbul’daki panele katıldığınızı ve çok adil bir yargıç olduğunuzu biliyoruz. Bunda hiç şüphemiz yok” dedi. Brafman, bugün için mahkemeden kefalet oturumu istemediklerini, bunun için 10 gün içinde mahkemeye bir teklif sunacaklarını kaydetti.Başsavcı Preet Bharara’nın katılmadığı oturumda, ABD hükümeti adına Başsavcı yardımcısı mahkemeye katılırken, bu isteğe itiraz etmedi. Başsavcılık dava sürecini belirlemek ve bir sonraki oturum için en az 30 güne ihtiyaçları olduklarını belirtti. Taraflar 16 Haziran tarihi üzerinde anlaştılar.Nihayet New York’a vardıReza Zarrab’ın avukatı duruşma sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, “Zarrab nihayet New York’a vardı ve dava sürecine başladık. Zarrab hakkındaki suçlamaların savunulabilir olduğuna inanıyoruz. İyi bir kefalet paketi sunarak mahkemeye memnun edeceğimize inanıyorum” dedi.



Son yolculuk uçakla



ABD’nin Miami kenti havalimanından ülkeye giriş yapmak isterken gözaltına alındıktan sonra, çıkarıldığı mahkemede tutuklanan İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab’ın New York’a nakli gerçekleştirildi. ABD’de kazandığı mafya davaları ve özellikle IMF eski başkanı Dominique Straus-Kahn davası ile son dönemde adını duyuran ünlü avukat Benjamin Brafman ile anlaşan Zarrab’ın kefalet ile serbest yargılanma talebi değerlendirildi. Reza Zarrab’ın davasının başlama süresinin en az 4 ay daha sürmesi bekleniyor. Miami’de çıkarıldığı mahkemede New York’a transfer edilmesine itiraz etmeyen Zarrab’ın yolculuğu 3 hafta sürdü. Miami Cezaevi’nde geçirdiği 1 haftanın ardından cezaevi otobüsüyle New York’a doğru yola çıkarılan Zarrab, Tallahassee Federal Cezaevi’nde 5 gece geçirdikten sonra Georgia eyaletinde Atlanta Federal Cezaevi’ne nakledilmiş, burada geçirdiği 6 geceden sonra ise tutuklu ve hükümlülerin transfer merkezi olan Oklahoma City Federal Cezaevi Transfer Merkezi’ne götürülmüştü. Zarrab, önceki gün öğleden sonra uçakla getirildiği New York’ta Manhattan Cezaevi’ne yerleştirildi.