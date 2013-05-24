Reyhanlı belgelerini Redhack'e sızdıran asker tutuklandı

Erdoğan'dan Redhack cevabı: Yayımlamak farkına varmadan teröre destektir

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını cevapladı