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Reyhanlı belgelerini Redhack'e sızdıran asker tutuklandı

Reyhanlı saldırısıyla ilgili belgeleri Redhack'e sızdırdığı ileri sürülen er, askeri mahkemedeki sorgusunun ardından tutuklandı

24 Mayıs 2013 21:01

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki saldırıyla ilgili jandarma istihbarat belgelerini Redhack grubuna sızdırdığı iddia edilen asker tutuklandı.

Redhack adıyla bilinen bilgisayar korsanlarının Reyhanlı saldırısıyla ilgili Jandarma İstihbaratı’na ait belgeleri sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayınlaması üzerine soruşturma başlatıldı.

Belgeleri, Amasya İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli bir askerin cep telefonuyla görüntüleyerek sızdırdığı ileri sürüldü.

Gözaltına alınan er, askeri mahkemedeki sorgusunun ardından tutuklandı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen iki patlamada 51 kişi hayatını kaybetmiş, 200’den fazla kişi de yaralanmıştı.

 

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