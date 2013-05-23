Erdoğan'dan Redhack cevabı: Yayımlamak farkına varmadan teröre destektir

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Redhack’in Reyhanlı saldırısına ilişkin yayımladığı belgelerle ilgili, "Bu hackerler, buna benzer konular istihbaratın yakından ilgilendiği takip ettiği konular. Ve bu konularda da şu örgüt bu örgüt gibi yakıştırmaların nihai neticesi alınmadan açıklaması bu tür örgütlerin propagandasına yarar." dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

'Sızdırılan istihbrat raporu'

"Bu hackerler, buna benzer konular istihbaratın yakından ilgilendiği takip ettiği konular. Ve bu konularda da şu örgüt bu örgüt gibi yakıştırmaların nihai neticesi alınmadan açıklaması bu tür örgütlerin propagandasına yarar."

"Medya olarak bunlara itibar etmeyin. Elinizde belge varsa bunları kullanın. Aksi, farkında olmadan teröre destektir. Bu destekleri bunlara vermeyelim."

"Bu sürecin içinde gerek Suriye’ye karşı verdiğimiz mücadelede adımları el birliğiyle atmalıyız. Güç birliğine ihtiyacımız var. Bunlara itibar etmezsek iyi olur diye düşünüyorum."