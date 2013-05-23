İçişleri Bakanı Güler: Reyhanlı belgelerini Redhack’e sızdıran görevli belirlendi

Redhack’in Reyhanlı saldırısına ilişkin yayımladığı belgelerle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Muammer Güler, söz konusu belgelerin jandarmada görevli bir kişi tarafından bilgisayar korsanlarına ulaştırıldığını söyledi. Belgelerde Reyhanlı’yla ilgili uyarıların da yer aldığını belirten Güler, “Ancak saldırıyla ilgili tereddütümüz yok” dedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ise, belgeleri RedHack'e sızdırdığı iddiasıyla bir askerin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Redhack'in Reyhanlı saldırısıyla ilgili jandarma istihbarata ait olduğu iddiasıyla yayımladığı belgelere ilişkin açıklama yaptı.

Güler, özetle şunları ifade etti:

''Oradaki belgeler, Jandarma Genel Komutanlığı'na ve diğer birimlere Nisan ayından itibaren gelen ikaz mahiyetindeki bilgileri ihtiva etmektedir. Oradaki bilgiler Jandarma Genel Komutanlığı bilgisayarına girilerek o sistem çökertilerek alınmış bilgiler değildir. Özellikle onu belirtiyorum. Bir il jandarma komutanlığının ast birliklerine gönderilmek üzere olduğu bu evrakları orada görevli ve kimliği belirlenmiş kişinin cep telefonuyla fotoğrafını çekerek e-mail yoluyla o bilgisayar korsanlarına ulaştırdığı tespit edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Orada ele geçen, bahsedilen bilgilerin bir kısmı farklı terör örgütlerinin bazı yerlerdeki eylem hazırlıklarına ilişkin ifadeleri, istihbari bilgileri ifade ediyor. Ama Reyhanlı'ya ilişkin olan kısımlar da var. Ancak bizim Reyhanlı olayıyla ilgili kimin yaptığı konusunda hiçbir tereddütümüz yok. Olayla ilgili soruşturmamız devam ediyor.''

Bir asker gözaltında

Bu arada AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de, belgeleri Redhack'e sızdırdığı iddiasıyla bir askerin gözaltına alındığını açıkladı.

Hacker grubu Redhack, Reyhanlı saldırısıyla ilgili jandarma istihbarata ait olduğunu iddia ettiği bazı belgeleri yayımlamıştı.

Grubun Twitter'da yayımladığı belgelere göre, Hatay Jandarma İstihbaratı ilgili birimlere bombalı saldırılarla ilgili "El Kaide'ye yakınlığıyla bilinen Esad karşıtı El Nusra Cephesi"ni işaret eden uyarı yazısı gönderdi.

"Gizli" ve "ivedi" damgalı uyarı yazısında, El Nusra Cephesi'nin bomba yüklü araçlarla Türkiye'de eylem yapacağı iddiaları yer alıyor.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'ndan Jandarma Genel Komutanlığı'na gönderilen ihbar yazısında da Suriye plakalı ve bomba yüklü 4 araçla ilgili bilgilere yer veriliyor.