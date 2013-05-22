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Redhack belgelerine göre Reyhanlı'da El Nusra parmağı var

Redhack bugün öğlen saatlerinde Twitter'dan ellerine Reyhanlı saldırılarıyla ilgili Jandarma İstihbarat Daire Başkanlığı'na ait bir takım gizli belgeler geçtiğini duyurdu

22 Mayıs 2013 17:31

"Kızıl Hackerlar" Redhack, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin websitesini hackleyerek sızdırdığını belirttikleri belgelerde, Suriye muhalefetinden El Nusra örgütünün Türkiye'de eylem gerçekleştirilmesi için arabalara bomba düzeneği yerleştirdiğini iddia etti.

Daha önce Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü hatta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin internet sitelerini hackleyen Redhack bugün öğlen saatlerinde Twitter'dan ellerine Reyhanlı saldırılarıyla ilgili Jandarma İstihbarat Daire Başkanlığı'na ait bir takım gizli belgeler geçtiğini duyurdu. Kızıl Hackerlar bu belgeleri ilerleyen saatlerde paylaşacağını açıkladı.

Redhack yaklaşık 2 saat sonra ise "Reyhanlı'da ne oldu? Ne oluyor? İşte bu soruların cevabı" Tweet'i atarak, Jandarma  İstihbarat Daire Başkanlığı'na ait olduğu iddia edilen belgeleri paylaştı.

 

Saldırıdan sonraki belgeler

 

Reyhanlı saldırıları sonrasına ait olduğu iddia edilen belgelerde, Suriye’de faaliyet gösteren El Kaide yanlısı gruplara ulaştırılmak üzere hazırlandığı öne sürülen bomba yüklü araçlara ilişkin detaylara yer verilirken bu araçların Suriye tarafından arandığı bilgisi dikkat çekiyor.

Redhack’in yayınladığı belgelerde ayrıca, söz konusu planların, 25 Nisan tarihinde elde edildiği belirtilen ve Suriye’deki en etkili silahlı muhalif gruplardan El Nusra’nın, üç araca Türkiye’ye yönelik bir eylemde kullanmak üzere  bomba düzeneği yerleştirdiği yönündeki bilgilerle paralellik taşıdığı ibaresi dikkat çekiyor.

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