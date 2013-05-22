Davutoğlu'ndan Redhack'e: Kafa bulandırmayın, Reyhanlı failleri belli

Redhack, Suriye muhalefetinden El Nusra örgütünün Türkiye'de eylem gerçekleştirilmesi için arabalara bomba düzeneği yerleştirdiğini iddia etti. Bu iddiayı yalanlayan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Kimse kafa bulandırmaya kalkışmamalı. Reyhanlı saldırısı faili meçhul değildir, failleri bellidir, yakalanmıştır. Kimse Reyhanlı saldırısının gerçek müsebbiblerini ve katillerini örtme çabası içine girmemelidir" dedi.

Davutoğlu, Suriye Halkının Dostları Grubu toplantısına katılmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a hareketinden önce Esenboğa Havaalanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu'na, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında, Suriye'de savaşan Nusra Cephesi ya da El Kaide gibi aşırı uçlara karşı ortak bir tutum belirlenip belirlenmediği ve Reyhanlı saldırısında bu tür örgütlerin yer almış olabileceği yönündeki haberler soruldu.

Reyhanlı saldırısıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı ve güvenlik yetkililerinin en üst düzeyde açıklamalar yaptığını hatırlatan Davutoğlu, "Kimse kafa bulandırmaya kalkışmamalı. Reyhanlı saldırısı faili meçhul değildir, failleri bellidir, yakalanmıştır ve hükümetimiz tarafından da bunun Suriye rejmiyle iltisaklı bazı terör grupları olduğu tespit edilmiştir. Kimse Reyhanlı saldırısının gerçek müsebbiblerini ve katillerini örtme çabası içine girmemelidir" dedi.

Konuyla ilgili "hedef saptırma ve gerçek katillerin üstünü örtme çabaları" bulunduğuna işaret eden Davutoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti bu anlamda bütün güvenlik mekanizmalarıyla harekete geçmiş ve failleri bulmuştur. Bu konuda hiçbir tereddütün zikredilmesi söz konusu değil" diye konuştu.

Davutoğlu, Suriye'deki aşırı uçlardan söz edilirken Şebbiha'dan ya da Banyas katliamını yapan terörist gruplardan bahsedilmemesinin dikkate şayan olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Eğer Suriye'de böyle bir yapılanma, hangi türde olursa olsun, teröre bulaşmış ya da Suriye halkına baskı uygulayan hangi yapılanma olursa olsun, Türkiye bunun karşısındadır. Bu konular her şekilde ele alınır, konuşulur ama bunların objektif delillerle ortaya konması gerekir. Yoksa genel ifadelerle Suriye muhalefetine dönük böyle şüphe uyandırıcı bir tutumdan da kaçınmak gerekir."

Redhack belge açıklamıştı

Bilgisayar korsanları Redhack, "Reyhanlı saldırısı ile ilgili istihbarat 25 Nisan'da alındı. Suriye'deki El Nusra Cephesi, üç araca Türkiye'ye yönelik bir eylemde kullanmak üzere bomba düzeneği yerleştirdi" iddiasında bulunmuştu.