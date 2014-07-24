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Kültür-Sanat

Rengim Gökmen, TÜSAK açıklamaları yüzünden mi görevden alındı?

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Rengim Gökmen'in, Türkiye Sanat Kurulu taslağına yaptığı sert eleştiriler yüzünden Kültür ve Turizm Bakanı tarafından görevden alındığı iddia edildi

24 Temmuz 2014 13:19

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü görevini yaklaşık yedi yıldır sürdüren Rengim Gökmen’in yeni Türkiye Sanat Kurulu (TÜSAK) yasa taslağıyla ilgili açıklamaları yüzünden görevden alındığı iddia edildi.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Selda Güneysu'nun haberine göre, yaklaşık yedi yıldır DOB Genel Müdürü görevinde olan Rengim Gökmen, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik tarafından son dönemde yaptığı TÜSAK yasa tasarısı taslağıyla ilgili sert açıklamaları nedeniyle görevinden alındığı belirtiliyor. 

Gökmen'in yerine DOB Genel Müdürlüğü’ne orkestra şefi ve besteci Selman Ada getirildi.

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