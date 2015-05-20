Renault 3 yöneticisini Fransa'dan Bursa'ya gönderdi

Renault çalışanlarının iş bırakma eyleminin erdirilememesi ve Bursa Valisi Münir Karaloğlu’nun arabuluculuğunda işçi ve işveren temsilcileriyle yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine Oyak Renault, sorunun aşılması için Fransa’dan 3 yöneticisini Bursa’ya getirdi.

Babacan: Zamanlama manidar

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’dan otomotiv sektöründeki eylemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bir televizyon kanalında konuşan Babacan “Otomotiv sektöründeki sorun şirketler ve sendikalar arasındaki konu; ilgili bakanlar tüm taraflar ile görüşüyorlar, önümüzdeki günlerde çözüleceğini umuyorum. Eylemin zamanlaması biraz manidar” ifadelerini kullandı.