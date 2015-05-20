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Renault 3 yöneticisini Fransa'dan Bursa'ya gönderdi

Oyak Renault, iş bırakma eylemlerinin sona erdirilmesi için Fransa’dan 3 yöneticisini Bursa’ya getirdi

20 Mayıs 2015 22:18

Renault çalışanlarının iş bırakma eyleminin erdirilememesi ve Bursa Valisi Münir Karaloğlu’nun arabuluculuğunda işçi ve işveren temsilcileriyle yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine Oyak Renault, sorunun aşılması için Fransa’dan 3 yöneticisini Bursa’ya getirdi.

 

Babacan: Zamanlama manidar

 

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’dan otomotiv sektöründeki eylemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bir televizyon kanalında konuşan Babacan “Otomotiv sektöründeki sorun şirketler ve sendikalar arasındaki konu; ilgili bakanlar tüm taraflar ile görüşüyorlar, önümüzdeki günlerde çözüleceğini umuyorum. Eylemin zamanlaması biraz manidar” ifadelerini kullandı.

 

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