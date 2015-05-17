Metal işçileri: Taleplerimiz kabul edilmeden direniş bitmez

Metal işçilerinin direnişi devam ediyor. Renault işçi temsilcileriyle görüşen Bursa Valiliği, Renault patronu ve MESS temsilcileri, işçilerin taleplerini değerlendireceklerini söyledi. İşçilerin patron temsilcilerine yanıtı, “Talepler kabul edilip protokol altına alınana kadar direniş sürecek” şeklinde oldu.

Valiliğin, MESS’in ve Renault patronunun temsilcileri, Renault işçilerinin seçtiği 6 temsilciyle bir araya geldi. Temsilciler işçilerin taleplerini sıralarken, patronları temsil eden heyet bunu değerlendireceklerini söyledi. Patronların olası bir anlaşmanın Türk Metal ile protokol altına alınması önerisi ise işçi temsilcileri tarafından kesin bir dille reddedildi. Patron işçilerin taleplerini değerlendirmek üzere bir araya gelirken, işçi temsilcileri de gelişmeleri Renault işçileriyle paylaştı. Protokolün Türk Metal’li imzalanması önerisinin işçileri yeniden Türk Metal’e döndürmek için bir manevra olduğuna dikkat çeken işçiler, bunu asla kabul etmeyeceklerini belirterek “Bizim taleplerimiz net. İrademizi tanıyarak bir an önce bu taleplerimiz karşılasın” dediler.

Aileler işçilerin yanında

Vedat Yalvaç’ın Evrensel’de yer alan haberine göre, Renault’da başlayan ardından Tofaş ve Coşkunöz işçilerinin de katıldığı iş bırakma eylemi sürüyor. Eş ve çocukları işçileri yalnız bırakmıyor. Türk Metal’in örgütlü olduğu diğer fabrikalardan işçilerin desteği de her geçen gür artıyor. Direnişe çıkan işçiler de fabrika önlerine yaptıkları ziyaret ve ortak toplantılarla kendi aralarındaki bağı artırırken, yiyecekten giyeceğe kadar her türlü ihtiyaç dayanışmayla çözülüyor.

Bursa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan metal fabrikalarındaki işçiler de Renault ve Coşkunöz fabrikalarında direnişte olan işçileri ziyaret etti.

İşçilerin talepleri:

* İşten atmama garantisi verilsin.

* Türk Metal’in temsilcilik tabelası sökülsün, temsilcili odasında işçilerin şu an sözcülüğünü yapan temsilciler otursun.

* Ücretler Bosch sözleşmesi baz alınarak artırılsın.

* Varılan anlaşma altında işçilerin temsilcileriyle birlikte protokol altına alınsın.

CHP milletvekilleri ziyaret etti

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli Tofaş ve Renault işçilerini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Tanal, “Türk Metal işverenle anlaşmış durumda, işçileri mağdur etmiş durumda. Burada, sendika hakkını ve görevini yetkisini kötüye kullanıyor. İşçi kardeşlerimiz imzalanan sözleşmenin işverenle sendikanın girift ilişkiler içine girerek işçiyi mağdur ettiği, işçi de mağdur olduğu için hak arama mücadelesi veriyor” dedi. Sena Kaleli ise “Asıl sorun; sendikaya mahkumiyet ve işe mahkumiyettir. Tüm bunlar, iş güvencesini ortadan kaldıran anlayışa neden olmuştur. Buradaki işçilerin sıkıntısı, bugüne kadar kendi rızaları dışında sözleşmelerin getirdiği mağduriyetlerdir” dedi.