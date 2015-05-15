T24 LogoT24 Logo
Gündem

Renault işçileri iş bıraktı!

Bursa'daki Renault fabrikasında işçiler, kendi haklarının korunmadığını ve sorunlarının çözülmesi için muhatap bulamadıkları gerekçesiyle üretimi durdurdu

15 Mayıs 2015 13:15

Türkiye’nin önemli otomobil fabrikalarından olan ve yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı Renault’ta dün 16.00-24.00 vardiyası işçileri üretimi durdurup fabrikayı boşaltmadı. Saat 24.00-08.00 vardiyasında olan yaklaşık 1500 işçi ise işbaşı yapmayıp fabrika bahçesinde eyleme başladı. İşçiler, bir yetkilinin gelip açıklama yapmasını istedi. İşçiler, sendikanın kısa süre önce bir otomotiv yan sanayi fabrikasında işçilerin yüzde 60 zam aldığını, kendi haklarını korumadığını ve son bir aydır dile getirdikleri sorunlarının çözülmesi için muhatap bulamadıkları için eylem yaptıklarını söyledi. 

Bir vardiyada yaklaşık 400 otomobilin üretildiği Renault Fabrikası önünde ise eylem yapan işçiler zaman zaman cep telefonlarının ışıklarını yakarak eylemlerini sürdürdü.

İşveren ve istifa ettikleri Türk Metal Sendikası aleyhine slogan atan işçilere zaman zaman megafonla, 'Aramızda provokasyon amacıyla gelenler olabilir, lütfen slogan atmayın' anonsu yapıldı. 

Metal işçilerine diğer fabrikalardan da destek geliyor. DELPHI, Ototrim, Maysan Mondo, Tredin, SKT, DJC, Farba işçileri de Renault işçileriyle buluştu.

ETİKETLER

renault işçileribursafabrikaiş bıraktıhaklarını istiyorüretim durdu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24