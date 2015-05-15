Renault işçileri iş bıraktı!

Türkiye’nin önemli otomobil fabrikalarından olan ve yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı Renault’ta dün 16.00-24.00 vardiyası işçileri üretimi durdurup fabrikayı boşaltmadı. Saat 24.00-08.00 vardiyasında olan yaklaşık 1500 işçi ise işbaşı yapmayıp fabrika bahçesinde eyleme başladı. İşçiler, bir yetkilinin gelip açıklama yapmasını istedi. İşçiler, sendikanın kısa süre önce bir otomotiv yan sanayi fabrikasında işçilerin yüzde 60 zam aldığını, kendi haklarını korumadığını ve son bir aydır dile getirdikleri sorunlarının çözülmesi için muhatap bulamadıkları için eylem yaptıklarını söyledi.

Bir vardiyada yaklaşık 400 otomobilin üretildiği Renault Fabrikası önünde ise eylem yapan işçiler zaman zaman cep telefonlarının ışıklarını yakarak eylemlerini sürdürdü.

İşveren ve istifa ettikleri Türk Metal Sendikası aleyhine slogan atan işçilere zaman zaman megafonla, 'Aramızda provokasyon amacıyla gelenler olabilir, lütfen slogan atmayın' anonsu yapıldı.

Metal işçilerine diğer fabrikalardan da destek geliyor. DELPHI, Ototrim, Maysan Mondo, Tredin, SKT, DJC, Farba işçileri de Renault işçileriyle buluştu.