Renault'nun ardından TOFAŞ'ta da üretim durdu, işçiler eylemde

Bursa'daki Tofaş işçileri, Renault fabrikasında yapılan greve destek vermek amacıyla iş bıraktı. Vardiyaların bitmesinin ardından bahçede oturma eylemi yapan ve içeri giren vardiyadaki işçileri de dışarı çağıran eylemciler B kapısında bekleyen servislerin kalkmasına izin vermiyor.

Türkiye’nin önemli otomobil fabrikalarından olan ve yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı Renault’ta dün 16.00- 24.00 vardiyası işçileri üretimi durdurup fabrikayı boşaltmadı. Saat 24.00- 08.00 vardiyasında olan yaklaşık 1500 işçi ise işbaşı yapmayıp fabrika bahçesinde eyleme başladı. Gece başlayan üretimi durdurma eylemine sabah vardiyasına gelen işçiler de katıldı. İmzalanan 3 yıllık sözleşmenin yenilenerek daha iyi bir sözleşme imzalanmasını isteyen Renault işçileri dün ikinci kez üretimi durdurdu. Renault yetkililiklerinin dün sabah işçileri bir saat erken çağırarak “ücrette herhangi bir yenileme yapamayız" demesi üzerine eyleme başlayan işçiler 16-24 vardiyasının fabrikadan çıkmaması ve 24-08 vardiyasının da içeri girmemesi üzerine üretimi durdurdu. 08-16 vardiyasının fabrika önüne gelmesiyle eylem büyüdü.

Bir vardiyada yaklaşık 400 otomobilin üretildiği Renault fabrikası önünde eylem yapan işçiler zaman zaman cep telefonlarının ışıklarını yakarak eylemlerini sürdürdü.Gece boyunca Renault'taki direnişe destek için Delphi, Coşkunöz, Valeo, Mako, Tofaş, Maysan Mando’nun da aralarında bulunduğu pek çok fabrikadan işçiler kapı önüne geldi. Türk Metal’den istifa sürecinin tüm hızıyla sürdüğü fabrikalardan işçiler Renault önüne gelmeye devam ediyor.

8 senedir Renault’ta çalıştığını söyleyen Erhan İmralı, enflasyon karşısında maaşlarının erimesine rağmen uzun zamandır iyi bir zam alamadıklarını dile getirdi. Önceden 2 senede bir sözleşme yapıldığını bunun daha sonra 3 seneye çıkartıldığını hatırlatan İmralı, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Tepkimizi dile getirdik ancak sendikacılar bunu fabrika yönetimine iletmediler. Bir başka fabrikada sendika değişim problemi vardı. Mahkeme süreci başladı yetki konusunda ve 4 sene sözleşmeye giremediler. 4 sene sonra Türk Metal’e geçti arkadaşlar ve iyi bir zam aldılar. Aldıkları rakam güzeldi. Saat ücretinde bize göre 1-1,5 lira fazla alıyorlardı. Aynı sendikaya üyeydik, işveren aynı sendikaya üyeydi ama bize farklı sözleşme imzalandı. Biz bir rakam vermedik, sadece Bosch’la aynı şartlara sahip olmak istiyoruz dedik, yönetim bizi dinlemedi.”