Ford'dan işçilere karşı atak: Siz iş bırakamazsınız, biz üretimi durduruyoruz!

Ford Otosan yönetimi, ikinci bir duyuruya kadar üretime ara verdiğini açıkladı. İşçilere yapılan açıklamada “Parça ikmalinde yaşanan kesintiler nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar üretim yapılmayacak. İdari ofislerde çalışanlar da dahil olmak üzere tüm sendika üyesi işçiler izinli sayılacaktır” denildi.

Birleşik Metal-İş, Ford Otosan işçilerinin de Renault'da başlayarak Tofaş, Coşkunöz ve Mako'ya yayılan iş bırkama eylemine katılacağını duyurmuştu.

İşçiler, iş bırakma kararı aldı



Evrensel’de yer alan habere göre, sosyal medya üzerinden örgütlenen Ford Otosan işçileri Seka Park’ta bulunan uçurtma tepesinde eylem yaptı. İşçiler, “Direnişteki işçilerin talepleri bizim de taleplerimizdir. Türk Metal Ford’dan gidecek” dedi.

Kocaeli SEKA Park Uçurtma Tepesinde bir araya gelen Ford Otosan işçileri Bursa’da yeni bir sözleşme ve Türk Metal’in gitmesi talebiyle başlattığı direnişe destek verdi. İşçiler yaptıkları açıklamada Bursa’da direnişte olan işçilerin talebinin kendilerinin de talebi olduğunu belirtti. İşçiler şimdiye kadar Ford Otosan’dan atılan 30-35 civarındaki işçinin de geri alınmasını talep etti.

Ford Otosan işçileri yarın üretimi durdurma kararı aldı. İşçiler sabah 8’de iş bırakarak fabrıka içindeki Türk Metal Temsilciliği önünde eylem yapacaklarını duyurdu. Ford Otosan işçileri Çarşamba günü K2'de servislerden inecek ve içeriye giriş yapmayacak. K2'de toplanacak olan işçiler, işten çıkartılan 35 işçinin işe geri alınmasını talep edecek ve üretim yapmayacak.



Görüşlerini aldığımız Ford Otosan işçisi Halil İbrahim Günyeli eylemin daha önceden yapılması gerektiğini belirterek; “Bursa bize öncülük yaptı. Arkadaşlarımızla bir araya gelip eyleme karar verdik” dedi.

Ford Otosan’da haksız yere işten atılan arkadaşlarının olduğunu vurgulayan Günyeli; “Bursa’da süren direnişi destekleyen arkadaşlarımız Türk Metal tarafından tespit edildi ve patronla işbirliği halinden işten atıldı. Şimdiye kadar 30-35 işçi işten atıldı. Bizim taleplerimizden biri de atılan işçilerin geri alınması.

Türk Metal’i artık aralarında görmek istemediklerini dile getiren Günyeli şöyle konuştu; “Bizim çıkarlarımızı koruması gereken Türk Metal Sendikası patronla birlikte işçileri yıldırarak kölelik şartlarında çalışmaya zorluyor. Bizden habersiz gidip MESS’le 3 yıllık sözleşme imzaladı,biz sattı. Biz artık Türk Metali istemiyoruz kendi temsilcilerimizi seçip kendi sözleşmemizi imzalamak istiyoruz”

Yarın iş bırakıp fabrikadaki Türk Metal Temsilciliği önünde eylem yapacaklarını bildiren Günyeli; “Diğer işçi arkadaşlarımıza da çağrımızdır; gelsinler bizimle birlikte olsunlar. Bizim amacımız emek ve alınterimizin karşılığını almak” dedi.

Ailelerinin de kendilerine desteklediklerini vurgulayan Günyeli “Bizi sonuna kadar destekliyor. Çünkü bizim kazandığımız onların boğazından geçiyor. Biz ne kazanırsa onu yiyorlar” diye konuştu.

Sendikanın kendilerini gerek yüz yüze gerekse telefonla kendilerini tehdit ettiğini söyleyen Günyeli; “Biz işçiler bizi satan Türk Metal’i aradan çıkartıp kendi temsilcilerimizle sözleşme imzalamak istiyoruz” dedi.

İşçilerin talepleri

- İşten atmama garantisi verilsin

- Türk Metal’in tabelası sökülsün. İşyeri temsilciliğine işçilerin sözcüleri otursun

- Ücretler Bosch sözleşmesi çerçevesinde yenilensin