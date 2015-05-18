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Mako'da da üretim durdu, işçiler eylemde

Renault, Tofaş, Coskunöz'den sonra Mako işçileri de üretimi durdurdu

18 Mayıs 2015 12:44

Metal işçilerinin Türk Metal’in MESS ile imzaladığı 3 yıllık sözleşmenin yenilenerek daha iyi bir sözleşme imzalanması talebiyle başlattığı eylemler yayılarak devam ediyor. Renault işçilerinin başlattığı iş bırakma eylemlerine, Tofaş ve Coskunöz'ün ardından Mako işçileri de üretimi durdurdu. 

Evrensel'de yer alan habere göre, Mako’da sabah vardiyasındaki işciler dışarı çıkmazken  dışarıdaki işçiler içeri girmeyerek eylemi başlattı. İşçiler talepleri karşılanıncaya kadar direnişlerini sürdürmekte kararlı. Mako işçileri de diğer metal işçileri gibi 3 talebinin karşılanmasını istiyor.

 

İşçilerin talepleri 

 

- İşten atmama garantisi verilsin. 

- Türk Metal’in temsilcilik tabelası sökülsün, temsilcili odasında işçilerin şu an sözcülüğünü yapan temsilciler otursun. 

- Ücretler Bosch sözleşmesi baz alınarak artırılsın. 

- Varılan anlaşma altında işçilerin temsilcileriyle birlikte protokol altına alınsın. 

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