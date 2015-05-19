Akademisyenlerden grevdeki metal işçilerine destek

Bursa'da Renault fabrikasında başlayarak kısa sürede dört fabrikaya yayılan 10 binin üzerinde işçinin katılımıyla devam eden iş bırakma eylemine akademisyen ve aydınlardan destek geldi. 100'ün üzerinde öğretim üyesi işçilere destek amacıyla ortak imzalı bir bildiri yayınladı.

Açıklamada, metal işçilerin eyleminin ILO ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarına göre bir hak ve hukuka uygun olduğu hatırlatılarak "Hak arayan işçinin eylemine yasa dışı demek keyfiliktir" dendi.

Radikal'de yayımlanan habere göre, işçilere destek için Bursa’ya giden akademisyenler, bugün saat 15.30’da Bursa TMMOB’da bir basın toplantısı düzenleyerek desteklerini açıklayacak.

Yayınlanan destek açıklaması ile imzalayan akademisyen ve aydınlar şöyle:

Direnen metal işçilerinin yanındayız

Bir haftadır Bursa’da metal fabrikaları kaynıyor. Renault işçilerinin başlattığı direniş önce TOFAŞ’a, sonra da diğer fabrikalara yayıldı. Türk Metal-MESS grup toplu iş sözleşmesinin kapsamında olan diğer işletmelerdeki işçilerin Renault işçilerine desteğiyle genişleyen eylemlerin daha da yayılacağı görülüyor.

Renault işçileri üyesi oldukları Türk Metal Sendikası’nın MESS ile anlaşarak şimdiye dek iki yıllık imzalanan toplu sözleşmenin üç yıla çıkarılmasına; düşük ücretlere; işten atmalara; sendikal bürokrasiye karşı çıkarak toplu iş sözleşmenin revize edilmesini sağlamak ve kendi temsilcilerini kendileri seçmek istedikleri için eyleme geçtiler. Binlerce işçi Türk-Metal’den istifa etti ve direnişe katıldı. İşverenlerin ve işçilerin istifa ettiği Türk-Metal Sendikası’nın ilk refleksi ise işçilerin taleplerini dikkate almak yerine direnişi yasadışı ilan etmek ve direnişçi işçileri işten atmakla tehdit etmek oldu. Bu iddialar gerçek dışıdır. Metal işçilerin eylemi hukuka uygundur. ILO ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarına göre barışçıl toplu eylem ve iş bırakma haktır. Hak arayan işçinin eylemine yasa dışı demek keyfiliktir. İşçilerin haklı ve meşru eylemleri yasadışı ilan edilemez. Hukuksuz olan, metal işçilerin sendikal özgürlüklerinin ihlal edilmesi, işçilerin temsilcilerini özgürce seçme haklarının engellenmesidir. Hukuksuz olan işçilerin grev hakkının “milli güvenlik” gibi gerekçelerin arkasına saklanılarak yasaklanmasıdır.

Metal işçileri düşük ücretlere, sendikal bürokrasiye karşı mücadele ederken, çalışma yaşamının baskıcı yasa ve kurumlardan arındırılarak, sendikal hak ve özgürlüklerin hayata geçirilmesi ve sendikaların birer işçi örgütü olarak yeniden inşası için de mücadele ediyorlar. Bu nedenle birkaç ay önce grevleri hükümet tarafından “milli güvenlik” bahanesiyle yasaklanan bütün metal işçilerinin kalbi Bursa’daki metal işçileri ile atıyor. Renault ve TOFAŞ işçileri kazanırsa bütün metal işçileri kazanacak.

Ama daha önemlisi işçiler bu direniş ile taleplerini kazanırlarsa hepimiz kazanacağız. Kendi kaderlerini belirleme cüretini göstererek direnişe geçen işçiler ekmek, demokrasi ve onurları için mücadele ediyor.

Metal işçisinin taleplerinin bir an önce karşılanmasını biz de talep ediyor ve başta Renault olmak üzere bütün metal işçilerinin haklı mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz.

İmzalayanlar:

Prof. Dr. Adalet Alada Bayramoğlu

Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse

Prof. Dr. Ahmet Öncü

Prof. Dr. Ahmet Tonak

Prof. Dr. Aytekin Polat

Prof. Dr. Beyza Üstün

Prof. Dr. Cem Terzi

Prof. Dr. Dinç Alada

Prof. Dr. Fuat Ercan

Prof. Dr. Gencay Gürsoy

Prof. Dr. Gülhan Türkay

Prof. Dr. Hakan Mıhcı

Prof. Dr. Hakan Ongan

Prof. Dr. Işıl Çakan Hacıibrahimoğlu

Prof. Dr. Işıl Ünal

Prof. Dr. İlhan Özgüneş

Prof. Dr. İrfan Açıkgöz

Prof. Dr. İzzettin Önder

Prof. Dr. Kadriye Akgün Dar

Prof. Dr. Korkut Boratav

Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu

Prof. Dr. Mehmet Tevfik Özcan

Prof. Dr. Mehmet Türkay

Prof. Dr. Melih İnal

Prof. Dr. Metin Özuğurlu

Prof. Dr. Murat Cemal Yalçıntan

Prof. Dr. Mustafa Özer

Prof. Dr. Nilay Etiler

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur

Prof. Dr. Raşit Tükel

Prof. Dr. Serdar M. Değirmencioğlu

Prof. Dr. Sinan Adıyaman

Prof. Dr. Şahika Yüksel

Prof. Dr. Tahsin Yeşildere

Prof. Dr. Tülay Erkan

Prof. Dr. Yeşim Edis

Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan

Prof. Dr. Zelal Ekinci

Doç. Dr. A. Deniz Morva Kablamacı

Doç. Dr. Alper Dizdar

Doç. Dr. Aynur Özuğurlu

Doç. Dr. Ayşen Uysal

Doç. Dr. Aziz Çelik

Doç. Dr. Benan Eres

Doç. Dr. Burak Gürel

Doç. Dr. Burcu Yakut Çakar

Doç. Dr. Galip Yalman

Doç. Dr. İlhan Karataş

Doç. Dr. İsmail Şiriner

Doç. Dr. Muammer Kaymak

Doç. Dr. Murat Birdal

Doç. Dr. Murat Emeksiz

Doç. Dr. Mustafa Kemal Coşkun

Doç. Dr. Nilgün Erdem

Doç. Dr. Nilgün Tunçcan Ongan

Doç. Dr. Özgür Öztürk

Doç. Dr. Özlem Özkan

Doç. Dr. Pınar Bedirhanoğlu

Doç. Dr. Seçkin Özsoy

Doç. Dr. Sibel Özbudun

Doç. Dr. Sinan Alçın

Doç. Dr. Tezcan Durna

Doç. Dr. Veli Polat

Doç. Dr. Yasemin Özgün

Doç. Dr. Yücel Terzibaşoğlu

Doç. Dr. Zeynep Erk Emeksiz

Doç. Dr. Zeynep Kıvılcım

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Akalın

Yrd. Doç. Dr. Bülent Yücel

Yrd. Doç. Dr. Cemil Boyraz

Yrd. Doç.Dr. Cengiz Ekiz

Yrd. Doç.Dr. Deniz Yıldırım

Yrd. Doç.Dr. Ersan Güray

Yrd. Doç.Dr. Esra Arcan

Yrd. Doç.Dr. Esra Mungan

Yrd. Doç.Dr. Evren Haspolat

Yrd. Doç.Dr. Fuat Güllüpınar

Yrd. Doç.Dr. Haydar Uncu

Yrd. Doç.Dr. Kıvılcım Turanlı Yücel

Yrd. Doç.Dr. Kurtar Tanyılmaz

Yrd. Doç.Dr. Lütfiye Bozdağ

Yrd. Doç.Dr. Mahmut Hakan Koçak

Yrd. Doç.Dr. Mehmet Penpecioğlu

Yrd. Doç.Dr. Mehmet Sinan Birdal

Yrd. Doç.Dr. Meltem Kayıran

Yrd. Doç.Dr. Meral Gürbüz

Yrd. Doç.Dr. Murat Koyuncu

Yrd. Doç.Dr. Mustafa Eren Arın

Yrd. Doç.Dr. Mustafa Görkem Doğan

Yrd. Doç.Dr. Mustafa Şener

Yrd. Doç.Dr. Nazan Üstündağ

Yrd. Doç.Dr. Nur Banu Kavaklı Birdal

Yrd. Doç.Dr. Onur Özgür

Yrd. Doç.Dr. Ozan Devrim Yay

Yrd. Doç.Dr. Özgün Biçer

Yrd. Doç.Dr. Özgür Mutlu Ulus

Yrd. Doç.Dr. Özgür Müftüoğlu

Yrd. Doç.Dr. Savaş Karabulut

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Doktora Öğrencisi Kansu Yıldırım