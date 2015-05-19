Akademisyenlerden grevdeki metal işçilerine destek

Bursa'da Renault fabrikasında başlayarak kısa sürede dört fabrikaya yayılan 10 binin üzerinde işçinin katılımıyla devam eden iş bırakma eylemine akademisyen ve aydınlardan destek geldi. 100'ün üzerinde öğretim üyesi işçilere destek amacıyla ortak imzalı bir bildiri yayınladı.
Açıklamada, metal işçilerin eyleminin ILO ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarına göre bir hak ve hukuka uygun olduğu hatırlatılarak "Hak arayan işçinin eylemine yasa dışı demek keyfiliktir" dendi.
Radikal'de yayımlanan habere göre, işçilere destek için Bursa’ya giden akademisyenler, bugün saat 15.30’da Bursa TMMOB’da bir basın toplantısı düzenleyerek desteklerini açıklayacak.
Yayınlanan destek açıklaması ile imzalayan akademisyen ve aydınlar şöyle:
Direnen metal işçilerinin yanındayız
Bir haftadır Bursa’da metal fabrikaları kaynıyor. Renault işçilerinin başlattığı direniş önce TOFAŞ’a, sonra da diğer fabrikalara yayıldı. Türk Metal-MESS grup toplu iş sözleşmesinin kapsamında olan diğer işletmelerdeki işçilerin Renault işçilerine desteğiyle genişleyen eylemlerin daha da yayılacağı görülüyor.
Renault işçileri üyesi oldukları Türk Metal Sendikası’nın MESS ile anlaşarak şimdiye dek iki yıllık imzalanan toplu sözleşmenin üç yıla çıkarılmasına; düşük ücretlere; işten atmalara; sendikal bürokrasiye karşı çıkarak toplu iş sözleşmenin revize edilmesini sağlamak ve kendi temsilcilerini kendileri seçmek istedikleri için eyleme geçtiler. Binlerce işçi Türk-Metal’den istifa etti ve direnişe katıldı. İşverenlerin ve işçilerin istifa ettiği Türk-Metal Sendikası’nın ilk refleksi ise işçilerin taleplerini dikkate almak yerine direnişi yasadışı ilan etmek ve direnişçi işçileri işten atmakla tehdit etmek oldu. Bu iddialar gerçek dışıdır. Metal işçilerin eylemi hukuka uygundur. ILO ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarına göre barışçıl toplu eylem ve iş bırakma haktır. Hak arayan işçinin eylemine yasa dışı demek keyfiliktir. İşçilerin haklı ve meşru eylemleri yasadışı ilan edilemez. Hukuksuz olan, metal işçilerin sendikal özgürlüklerinin ihlal edilmesi, işçilerin temsilcilerini özgürce seçme haklarının engellenmesidir. Hukuksuz olan işçilerin grev hakkının “milli güvenlik” gibi gerekçelerin arkasına saklanılarak yasaklanmasıdır.
Metal işçileri düşük ücretlere, sendikal bürokrasiye karşı mücadele ederken, çalışma yaşamının baskıcı yasa ve kurumlardan arındırılarak, sendikal hak ve özgürlüklerin hayata geçirilmesi ve sendikaların birer işçi örgütü olarak yeniden inşası için de mücadele ediyorlar. Bu nedenle birkaç ay önce grevleri hükümet tarafından “milli güvenlik” bahanesiyle yasaklanan bütün metal işçilerinin kalbi Bursa’daki metal işçileri ile atıyor. Renault ve TOFAŞ işçileri kazanırsa bütün metal işçileri kazanacak.
Ama daha önemlisi işçiler bu direniş ile taleplerini kazanırlarsa hepimiz kazanacağız. Kendi kaderlerini belirleme cüretini göstererek direnişe geçen işçiler ekmek, demokrasi ve onurları için mücadele ediyor.
Metal işçisinin taleplerinin bir an önce karşılanmasını biz de talep ediyor ve başta Renault olmak üzere bütün metal işçilerinin haklı mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz.
İmzalayanlar:
Prof. Dr. Adalet Alada Bayramoğlu
Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse
Prof. Dr. Ahmet Öncü
Prof. Dr. Ahmet Tonak
Prof. Dr. Aytekin Polat
Prof. Dr. Beyza Üstün
Prof. Dr. Cem Terzi
Prof. Dr. Dinç Alada
Prof. Dr. Fuat Ercan
Prof. Dr. Gencay Gürsoy
Prof. Dr. Gülhan Türkay
Prof. Dr. Hakan Mıhcı
Prof. Dr. Hakan Ongan
Prof. Dr. Işıl Çakan Hacıibrahimoğlu
Prof. Dr. Işıl Ünal
Prof. Dr. İlhan Özgüneş
Prof. Dr. İrfan Açıkgöz
Prof. Dr. İzzettin Önder
Prof. Dr. Kadriye Akgün Dar
Prof. Dr. Korkut Boratav
Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu
Prof. Dr. Mehmet Tevfik Özcan
Prof. Dr. Mehmet Türkay
Prof. Dr. Melih İnal
Prof. Dr. Metin Özuğurlu
Prof. Dr. Murat Cemal Yalçıntan
Prof. Dr. Mustafa Özer
Prof. Dr. Nilay Etiler
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu
Prof. Dr. Özgür Kasapçopur
Prof. Dr. Raşit Tükel
Prof. Dr. Serdar M. Değirmencioğlu
Prof. Dr. Sinan Adıyaman
Prof. Dr. Şahika Yüksel
Prof. Dr. Tahsin Yeşildere
Prof. Dr. Tülay Erkan
Prof. Dr. Yeşim Edis
Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan
Prof. Dr. Zelal Ekinci
Doç. Dr. A. Deniz Morva Kablamacı
Doç. Dr. Alper Dizdar
Doç. Dr. Aynur Özuğurlu
Doç. Dr. Ayşen Uysal
Doç. Dr. Aziz Çelik
Doç. Dr. Benan Eres
Doç. Dr. Burak Gürel
Doç. Dr. Burcu Yakut Çakar
Doç. Dr. Galip Yalman
Doç. Dr. İlhan Karataş
Doç. Dr. İsmail Şiriner
Doç. Dr. Muammer Kaymak
Doç. Dr. Murat Birdal
Doç. Dr. Murat Emeksiz
Doç. Dr. Mustafa Kemal Coşkun
Doç. Dr. Nilgün Erdem
Doç. Dr. Nilgün Tunçcan Ongan
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Yrd. Doç.Dr. Cengiz Ekiz
Yrd. Doç.Dr. Deniz Yıldırım
Yrd. Doç.Dr. Ersan Güray
Yrd. Doç.Dr. Esra Arcan
Yrd. Doç.Dr. Esra Mungan
Yrd. Doç.Dr. Evren Haspolat
Yrd. Doç.Dr. Fuat Güllüpınar
Yrd. Doç.Dr. Haydar Uncu
Yrd. Doç.Dr. Kıvılcım Turanlı Yücel
Yrd. Doç.Dr. Kurtar Tanyılmaz
Yrd. Doç.Dr. Lütfiye Bozdağ
Yrd. Doç.Dr. Mahmut Hakan Koçak
Yrd. Doç.Dr. Mehmet Penpecioğlu
Yrd. Doç.Dr. Mehmet Sinan Birdal
Yrd. Doç.Dr. Meltem Kayıran
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