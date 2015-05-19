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Ford Otosan işçileri de üretimi durduruyor!
Birleşik Metal-İş sendikası duyurdu, Ford Otosan işçileri de yarın üretimi durduracak
Bursa'da Renault ile TOFAŞ'ın yanı sıra yan sanayi fabrikaları Coşkunöz ve Mako'da devam eden üretim durdurma eylemlerine yarın İzmit'teki Ford Otosan çalışanları da katılacak.
DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş sendikasının Twitter hesabından paylaştığı mesaj "Ford Otosan işçileri de yarın üretimi durduracak. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak #MetalişçileriDireniyor" diyor.
Birleşik Metal-İş sendikası, eyleme Valeo ve Delphi işçilerinin de katılacağını bir tweetle duyurdu. İşten atılan Ford işçileri de Türk Metal Şubesi önünde eylem yapacak.
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