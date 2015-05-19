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Ford Otosan işçileri de üretimi durduruyor!

Birleşik Metal-İş sendikası duyurdu, Ford Otosan işçileri de yarın üretimi durduracak

19 Mayıs 2015 20:43

Bursa'da Renault ile TOFAŞ'ın yanı sıra yan sanayi fabrikaları Coşkunöz ve Mako'da devam eden üretim durdurma eylemlerine yarın İzmit'teki Ford Otosan çalışanları da katılacak.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş sendikasının Twitter hesabından paylaştığı mesaj "Ford Otosan işçileri de yarın üretimi durduracak. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak #MetalişçileriDireniyor" diyor.

Birleşik Metal-İş sendikası, eyleme Valeo ve Delphi işçilerinin de katılacağını bir tweetle duyurdu. İşten atılan Ford işçileri de Türk Metal Şubesi önünde eylem yapacak. 

 

 

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