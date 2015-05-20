Bursa'da metal direnişi büyüyor: Ototrim, Delphi ve Valeo işçileri de iş bırakıyor!

Türkiye'nin otomotiv üssü haline gelen Bursa'daki metal işçilerinin direnişi büyüyerek devam ediyor. Renault, TOFAŞ, Coşkunöz, Mako ve Ford Otosan'ın ardından Ototrim, Delphi ve Valeo işçileri de iş bırakacaklarını duyurdu.

Direniste.org'un haberine göre, Ford Otosan işçilerinin yarın eylem kararı almasından sonra, Ototrim, Delphi ve Valeo işçileri de direnişe katılacaklarını açıkladılar.

Ototrim'de yarın, Çarşamba günü sabah şalter inecek. 24/08 vardiyası fabrikadan çıkarken, 8/16 vardiyası giriş yapmayacak ve üretim duracak. SKT, DJC, Tredin ve Elele işçileri sabah destek için Ototrim'e gidecek.

Delphi ve Valeo fabrikalarında ise 24/08 vardiyası çıkış yapmayacak ve diğer tüm vardiyalar fabrika önüne gidecek.