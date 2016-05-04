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Regl olan kadını 'kirli', flört eden kadını 'müsait' diye tanımlayan TDK'ya suç duyurusu

TDK, 'esnaf' kelimesinin anlamı için de "kötü yola sapmış kadın" tanımlamasını yapmıştı

Kadınlar, TDK&#39;nın önünde protestoda bulunmuştu

04 Mayıs 2016 20:39

Türk Dil Kurumu'nun, “Kirli”, “Müsait”, “Esnaf” kelimelerini tanımlarken kadınları aşağılayan ifadeler kullanıldığı iddiasıyla, Kurum yetkilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Türk Dil Kurumu sözlüğünde 'kirli' kelimesi “Aybaşı durumunda bulunan kadın”,  'müsait' kelimesi “Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen kadın”, 'esnaf' kelimesinin de “Kötü yola sapmış olan kadın” olarak tanımlamıştı. TDK, sitesinde ‘oğlan’ kelimesini ''cinsel bakımdan erkeklerin zevkine hizmet eden sapık erkek'' olarak tanımlaması da homofobi olarak yorumlandı.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, suç duyurusu dilekçesinde,  Türk Dil Kurumu yetkilileri hakkından “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ve “Hakaret” suçundan dava açılması talep edildi. Avukat Tuğba Gültekin,  söz konusu kelimelerin bu şekilde tanımlanmasının tüm kadınları olduğu gibi bir kadın olarak kendisinin de onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini iddia ederek, dilekçede özetle şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk Dil Kurumu yetkilileri kadına yönelik ayrımcı bir dilin oluşmasının zeminini hazırlamıştır. Dil kültüre etki eder. Bireyler kelimeler ve onlara yüklenen anlamalar aracılığıyla düşündükleri için, bir birey kadını düşünürken kirli, ahlaksız şeyler için uygun v.d. kelimler aracılığıyla düşünürse, kadın hakkında gerçekleştireceği olumsuz eylem sayısını arttıracaktır.

Nitekim toplumumuzda kullanılan eril ifadeleri ve bu ifadeleri destekleyen bir dil kurumumuz olduğunu düşünecek olursak, toplumda giderek artan kadın cinayetlerinin önemli bir nedeninin kelimelerin böyle ayrımcı bir şekilde kullanılması olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle Türk Dil Kurumunun kadını aşağılayan kelimeler kullanması kısa vadede hakaret, aşağılama suçlarını oluştursa da, uzun vadede bu düşünce ile hareket edip kadına yönelik her türlü şiddetin tetikleyicisi olacaktır. Bu nedenle toplum nezdinde bu zarara neden kurum yetkilileri derhal yargılanmalı ve cezalandırılmalıdırlar.” 

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