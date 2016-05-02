TDK 'kirli'yi böyle tanımladı: Aybaşı durumunda bulunan kadın!

Türk Dil Kurumu (TDK) web sitesindeki sözlükte ‘kirli’ kelimesinin anlamlarından birini "Aybaşı durumunda bulunan (kadın)" olarak yazdı.

TDK’nın web sitesindeki sözlükte ‘kirli’ kelimesine karşılık yazılan üç anlamdan biri yine kadınla ilgili. Daha önce kadınlara yönelik cinsiyetçi söylemde bulunan ve ‘müsait’ kelimesinin karşılığını “Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen (kadın)” olarak yazan TDK bu kez de regliyi ‘kirli’ saydı.

TDK’nın web sitesininde ‘kirli’nin kelime anlamı şöyle:

"-sıfat Leke, toz vb. ile kaplı, pis, murdar, mülevves

- Aybaşı durumunda bulunan (kadın)

-Toplumun değer yargılarına aykırı olan"

TDK'nın cinsiyetçi tanımlamasına yönelik sosyal medyadaki tepkiler ise şöyle: