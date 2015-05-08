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TDK'ya göre kadın hâlâ ‘müsait’, hâlâ ‘flörte hazır'

Türk Dil Kurumu'nun kadına yönelik hakaret içeren tanımları eleştiri konusu olmasına rağmen değişmedi

08 Mayıs 2015 11:17

Türk Dil Kurumu (TDK), kadına yönelik hakaret içeren müsait, esnaf, kötü kadın gibi kelimelere yaptığı tanımları eleştiri konusu olmasına rağmen 1.5 aydır değiştirmedi.

TDK’nın internet sitesinde hâlâ müsait: flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen (kadın), esnaf: kötü yola sapmış olan kadın; kötü kadın: o..., kötü adam ise filmlerde izleyiciye sevimsiz gelen, filmin kahramanıyla çekişme durumunda olan ve sonunda çoğu kez yenilen kimse olarak tanımlanıyor.

Meltem Özgenç'in Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, TDK yetkilileri ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Tartışmaların ardından TDK Başkanı Mustafa Kaçalin, sözlükteki bu tür kelimelerin anlamlarının yeniden düzenleneceğini belirtmişti.

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