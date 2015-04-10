TDK Başkanı: Müsait kelimesinin o anlamını dilden çıkarmak yasakçılık!

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Mustafa Kaçalin, “müsait” kelimesinin karşılığının değiştirilip değiştirilmemesi kararını vermek üzere Bilim Kurulu’nun henüz toplanmadığını belirterek, "Müsait kelimesinin o anlamının dilden atılması yasakçı anlayıştır" dedi.

TDK Başkanı Kaçalin, kuruma yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

Aykut Yılmaz'ın Habertürk'te yayımlanan haberine göre, müsait kelimesinin o anlamının dilden atılmasının, yasakçı anlayış olduğunu kaydeden Kaçalin, “Birileri bize diyor ki, ‘Bunu böyle yap, benim istediğim gibi yap’. Kadın kolektiflerinin ki bir hak arayışı, onlara saygı duyuyorum ama Dil Kurumu kimsenin oyuncağı değil. Dil Kurumu şimdiye kadar ne yaptıysa, biz şimdi onu yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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