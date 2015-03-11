TDK’nın ‘müsait kadın’ ifadesi Meclis’e taşındı

‘Müsait’ kelimesini "flört etmeye hazır olan, kolayca flört edilebilen" diye niteleyen Türk Dil Kurumu'nun, anlamın sonuna parantez içerisinde ‘kadın’ yazması, Meclis Genel Kurulu'nun da gündemindeydi.

Türk Dil Kurumu’nun (TDK), sosyal medyada oldukça tartışılan 'müsait' kelimesi için verdiği karşılık, TBMM Genel Kurulu’nda da gündem oldu.

Söz alan iktidar ve muhalefet partisi milletvekilleri ifadenin yanlışlığı konusunda hem fikir oldu.

TBMM Başkanvekili Meral Akşener de erkeklerin örneklerini kadınlar üzerinden verdiğini belirterek, "Yani, bir kavga ediliyor, kadın örnek. İyi bir şey konuşuluyor, kadın örnek. İstemiyoruz kardeşim, yapmayın. Yani, bunu kimse, hiçbir kadın istemiyor" dedi.

Konuyu Genel Kurul’da gündeme ilk olarak HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel getirdi: “Bu iktidarın zihniyeti bakıyoruz Türk Dil Kurumu’nda karşımıza çıkıyor. ‘Flört etmeye müsait’ diyerek bir kez daha kadını hakir gören, aşağılayan, eşitsizliğinin üzerine vurgu yapan, cinsiyetçi sömürüye açık bir söylem...”

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı:

“Bu ifade kadını hakir gören, kadını aşağılayan tavrın, anlayışın, zihnin uzantısı olan bir ifade ve Türk diline ilişkin bir kamusta olmaması gereken bir cümle. Levent Bey'e ve bunu sosyal medyada dile getiren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.”

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök:

“Aslında bu, siyasal iktidarın da sahiplendiği bir anlayışı yansıtıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Eşitlik, fıtrata ters" derken neyi kastediyordu acaba? Varsın onlar inadına dekolte, inadına mini etek giyerek feveran etsinler’ derken neyi kastediyordu acaba?.. Bunlar basit, sıradan değerlendirmeler değil, siyasal iktidarın desteği ve himayesi olmasa bunlar da yazılmazdı. Herkes önce bir kere önündeki pisliği temizlesin.”

MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu:

“Verilen örnek biraz hoş olmamıştır. Bir makama müracaat edersiniz, görüşmek istediğinizde de müsait olup olmadığını sorabilirsiniz. Yani onu örnek de verebilirdi. Burada pek hoş olmamak durumundadır, hoş değildir.”