TDK'ya göre 'müsait' kelimesinin karşılığı, kolayca flört edebilen (kadın)

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) web sitesindeki sözlükte "müsait" kelimesinin anlamlarından birinin "Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen (kadın)" olarak tanımlanması kadınların tepkisini çekti. TDK'nın bakış açısını cinsiyetçi bulan feministler sosyal medya ve e-mail yoluyla kuruma karşı harekete geçtiler.

Paranteze tepki gösterdiler

İstanbul Feminist Kolektif, Facebook hesabından bu durumu duyurarak "Bu anlamdaki müsait için neden parantez içinde ‘kadın’ yazılmıştır? Erkek ‘müsait’ olamaz mı? Bu cinsiyetçi ifadenin acilen kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

TDK'nın çevrimiçi sözlüğünde müsait, öncelikle "uygun, elverişli" olarak tanımlanıyor. İkinci tanımda ise "flört etmeye hazır kadın" ifadesine yer veriliyor.

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