Redhack davası bugün başlıyor

Ankara 13. Bölge Ağır Ceza Mahkemesi'nda görülecek davada 3'ü tutuklu 10 sanık "terör örgütü üyesi olmamakla beraber, silahlı terör örgütü adına suç işlemek" ile itham ediliyor. Sanıkların 8,5 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede sanıklar ayrıca "bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak girmek, bilişim sisteminin işleyişini engellemek ve bozmak, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve yayımlanması, gizli bilgileri temin etmek" ile de suçlanıyor. Bu suçlama nedeniyel de haklarında 8,5 ila 24 yıl arası hapis isteniyor.

Redhack, tarafından yapılan açıklamada sanıkların kendileri ile ilgilerinin olmadığı, sosyal paylaşım sitelerinde kendileri ile ilgili haberleri paylaştıkları için tutuklandıkları ifade ediliyor.

Redhack'in eylemleri

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın sistemine girerek bazı TSK personelinin bilgilerinin ifşa edilmesi.

- Dışişleri Bakanlığı'nın dosya paylaşım sitesinin hedef alınması ve bir çok yabancı diplomatın kimlik bilgilerinin yayımlanması.

- Türk Hava Yolları'nın internet sitesine, THY çalışanlarının grevine destek amacıyla siber saldırı gerçekleştirilmesi.

- Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ana sayfasının hacklenmesi ve AKP hükümeti ile Fethullah Gülen cemaatine yönelik eleştiriler yayımlanması.

- ÖSYM sitesinin bir süreliğine çökertilmesi.

Redhack son olarak yarın görülecek dava nedeniyle Cuma akşamı Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesine saldırı düzenledi. Saldırı nedeniyle "anayasa.gov.tr" internet adresine ulaşım bir süreliğine kesildi.

Şarkıcı Suavi Redhack için marş yapmıştı

