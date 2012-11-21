CHP'li vekiller Redhack duruşmasına çağırdı

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sitesinin çökertilmesi ile ilgili olarak 3 kişinin haklarında hiçbir kuvvetli delil olmadan tutuklandıklarını ileri sürdü. CHP'li milletvekilleri, tutuklu bulunan gençlerin aileleri ile birlikte parlamentoda basın toplantısı düzenledi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü internet sitesinin hacklenmesi üzerine başlatılan soruşturmada, 3 kişinin 8 aydır tutuklu bulunduğunu belirten Ağbaba şunları söyledi: "AKP'nin yargısı ve emniyetinin 70 polisle evini bastığı 'biraz muhalifse terörist olarak etiketle ve hapse tık' uygulamasının mağdurlarından Duygu Kerimoğlu, bir sosyal paylaşım sitesinde yaptığı yorumlar nedeniyle 8 aydır tutuklu bulunmaktadır. Hacklemenin ne olduğunu dahi bilmeyen Uğur Cihan Okutulmuş ise Redhack'in lideri olduğu söylenen kişiyle chat yaptığı için tutukludur. Alaattin Karagenç ise redhack'in sitesinden Deniz Gezmiş, Mahir Çayan gibi gençlik liderlerinin fotoğraflarını indirmiş ve bunlar delil olarak sunulmuştur."

"Hukuk iktidarın elinde oyuncak haline getirilmiştir. İronik olan bu durum, ileri demokrasi savcılarının eseridir" diyen Ağbaba, "Silahlı terör üyeliğinden yargılanan bu gençlerin eylemlerinde silaha rastlanmış mıdır? Yoksa facebook, twitter ve diğer sitelerdeki paylaşımlar, CD ve kitaplar, internette yapılan konuşmalar terör örgütü kurmak için yeterli midir? Bu şekilde savcılar, bir işçi, bir lise öğrencisi ve 21 yaşındaki üniversite öğrencisi bir genç kadından terör örgütü üyesi yaratmaktadırlar" dedi.

Veli Ağbaba, davanın 26 Kasım Pazartesi günü yapılacak duruşmasına tüm kamuoyunu davet etti.

"Mahir Çayan'ın resmi, AKP'nin dizlerinin bağının çözülmesine neden oluyor" diyen CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ise şunları söyledi: "Tutuklu bulunan Duygu Kerimoğlu'nu ziyaret ettik ve 'ne yaptın' dedik. Kendisi redhack'i facede takip ettiğini ve redhack tarafından yazılan, 'demokrasiye, halka, özgürlüklere güç durumda olanlara karşı tüzüğümüze göre, eylem yaparız' yazısına yorum olarak 'tüzüğünüze uygun hareket ettiğiniz için sizi kutluyorum' yazdığını söyledi. Duygu için 'örgüt üyesidir, tüzüğünü biliyor' diyorlar. Başka bir genç, gençlik hareketi liderlerinin resimlerini bilgisayarına indirmiş. Diğeri de sohbet ettiği için tutuklanmış. İddianame bu kadar basit ve komik. Redhack'in eylemleri, paylaşımları halen devam ediyor. Bu olay, AKP'nin muhalefetin sesini kısma konusunda ne kadar paranoyaklaştığının göstergesidir."

5 ay süreyle tutuklu bulunan Devrim Ali Avcı'nın amcası Zeki Avcı şunları söyledi: "Haksız ve keyfi bir tutuklama yapılmıştır. Siteyi hacklediği söylenen kişinin evde internet bağlantısı dahi yoktur. Bu neyin kini, neyin öfkesi? Bu tutuklamadan vicdanın rahatsa, ben senin rahatlığından insan olarak rahatsızım. Karanlık zihniyeti kınıyorum."

Duygu Kerimoğlu'nun babası Adnan Kerimoğlu ise şöyle konuştu: "Evimize 70 maskeli polis tarafından operasyon yapıldı. Böyle bir operasyonu ancak ABD Irak'a yapar. Polis bize 'neden korkmadınız, ağlamadınız' diye soruyor. Bizim alnımız açıktır. Kızım bilgisayar bölümünde okumaktadır. Bilgisayarında Mahir Çayan'ın, Deniz Gezmiş'in fotoğrafları vardır. Bu resimler suçsa; baba kız bizi alabilirler. Bizi terörize etmek ,istiyorlar. Sol görüşlü olmamız Türkiye'yi yok edeceğimiz anlamına gelmez."

Toplantı sonunda Ağbaba ve Özel, iddianamede suç unsuru olarak yazıldığını iddia ettikleri mouse ve klavye ile basın mensuplarına poz verdiler. (Meclis Haber)