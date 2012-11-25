Redhack davası yarın başlıyor!

Adını Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne Şubat 2012'de düzenlediği siber saldırıyla duyuran Redhack (Kızıl Hackerlar) grubu adına faaliyet göstermekle suçlanan 10 kişi yarın yargı önüne çıkıyor. 3'ü tutuklu 10 sanık "terör örgütü üyesi olmamakla beraber, silahlı terör örgütü adına suç işlemek" ile itham ediliyor. Sanıklar hakkında 8,5 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

BBC Türkeçe'de yer alan habere göre; Davanın iddianamesinde sanıklar ayrıca "bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak girmek, bilişim sisteminin işleyişini engellemek ve bozmak, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve yayımlanması, gizli bilgileri temin etmek" ile de suçlanıyor. Haklarında 8,5 ila 24 yıl arası hapis istenmeke.

Redhack: Sanıkların bizimle alakası yok

Redhack, sanıkların hiçbiriyle herhangi bir bağları olmadığını, grupla ilgili haberleri paylaşmak dışında kendileriyle bir ilgileri bulunmadığını savunuyor.

Kimliğini gizli tutmak isteyen ve Twitter üzerinden görüştüğümüz bir Redhack üyesi, "Bu insanlar yakalandığında Redhack yakalandı dediler. Ama (soruşturmanın başladığı) Mart 2012 tarihinden bu yana eylemlerimiz durmadı, tam tersine çoğaldı" diyor.

"Sosyalist oldukları için terörist damgası yediklerini" savunan Redhack üyesi, "İnternet güvenliği konusunda bir çok ülkenin gerisinde olan devlet kurumları daha fazla saldırıların önüne geçmek için halka 'korku' salmaya çalışıyorlar. 'Redhack'e destek verirseniz başınıza bunlar gelir' mesajı vermeye çalışıyorlar" ifadelerini kullanıyor.

Tutuklu sanıklardan Duygu Kerimoğlu'nun avukatı Yusuf Gözel ise soruşturmada doğru yöntem izlenmediği görüşünde.

Gözel, "Bu 10 kişinin herhangi biri hakkında doğrudan 'Sen Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sitesini hackledin, bunun kanıtları budur' diye bir iddia yoktur. Doğrudan bu eylemi yapan kişi yakalanmamış. Bununla ilgilisi olmayan insanlar yakalanmış ve bu şekilde itham ediliyorlar" diyor.

Bu davanın "siyasi bir dava" olduğunu savunan Gözel, "Bana göre bu şahıslar suça uydurulmaya çalışılıyor" ifadelerini kullanıyor.

Bilişim suçu mu 'terör suçu' mu?

İddianamede, Redhack için "silahlı terör örgütü" nitelemesinin kullanılması beraberinde çeşitli tartışmaları getirdi.

Dünya genelinde bir hacker grubu ilk kez "terör örgütü" suçlamasıyla yargılanıyor.

Redhack "silahlı terör örgütü" suçlamasını reddediyor. BBC Türkçe'ye konuşan Redhack üyesi, "Tek silahımız fikirlerimiz" diyor.

Sanıklardan Duygu Kerimoğlu da tutuklu bulunduğu cezaevinden gönderdiği mesajında "Peki bu silahlı terör örgütünde silah nedir? Mouse el bombası, klavye de silah olsa gerek" ifadelerini kullanmıştı.

BBC Türkçe'ye konuşan ve sanıklara destek vermek için yarınki duruşmaya katılacağını söyleyen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir suçlamayla terör örgütü yargılaması olmaz" diyor.

Ağbaba, "Redhack'in silahlı terör örgütü olduğunu düşünmüyorum. Şiddet yok, bomba yok. Bunu bir terör örgütü olarak yargılamak bir sorun. Eğer (eylemleri) bilişim suçuysa bu yargılanabilir. Ama bunu terör örgütü olarak yargılamak ve terör örgütü olarak kabul etmek mümkün değil. Bunları silahlı terör örgütü gibi görmek, Türkiye'nin insanlara bakışını gösteriyor. Bunların temel amacı aslında muhalifleri susturmak" diye konuşuyor.

Ağbaba Redhack ile bu davada yargılanan sanıkların da ayrı tutulmaları gerektiği görüşünde.

Sanıkların masumiyetine inandıklarını söyleyen Veli Ağbaba, "Bu iddianame okunduğunda, sanıklardan birinin Facebook'tan Redhack'in eylemini paylaştığı, diğerlerinin de bununla ilgili internet ortamındaki paylaşımları görülüyor. Bunlar da terör örgütü suçlamasıyla yargılanmak için yeterli sebep değildir. Hatta yargılanan bir çocuğun evinde internet bağlantısı bile yok" diyor.

AKP Sakarya milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün ise Redhack için "Kendileri silahla bir şey yapmadılar belki ama bu insanların Türkiye'de faaliyet gösteren PKK, DHKP-C gibi örgütlerle bağlantısı var mı?" diye soruyor.

Üstün, "Bunlar bir maceraperest, bir protest eylem olarak bunu yapmışlarsa, bu bir terör eylemi değildir. Ancak bunlar buradan bir bilgi almak veya terör örgütlerine paslamak veya onlarla birlikte hareket ederek bir takım operasyonel bir olay olarak bunu yapmışlarsa ve bu bağlantı varsa elbette bu bir terör eylemidir" diyor.

"Elinde silah yok diye bir insan silahlı terör örgütü mensubu olamaz diyemezsiniz" şeklinde konuşan Üstün, sanıkların masum olmaları halinde bunun davanın bir ya da ikinci celsesinde ortaya çıkacağını da dile getiriyor.

Redhack kimdir?

Redhack, 1997 yılında kurulan ve eylem kadrosu 12-15 kişi olan bir hacker grubu.

İsmi özellikle Şubat 2012'de Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün internet sitesine yaptıkları siber saldırı sonrasında duyulmaya başlandı. Söz konusu eylemde, site çökertilmiş, çok sayıda ihbar ve iç yazışmalar internet ortamında yayımlanmıştı.

Redhack'in diğer eylemleri arasında ise şunlar var:

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın sistemine girerek bazı TSK personelinin bilgilerinin ifşa edilmesi.

- Dışişleri Bakanlığı'nın dosya paylaşım sitesinin hedef alınması ve bir çok yabancı diplomatın kimlik bilgilerinin yayımlanması.

- Türk Hava Yolları'nın internet sitesine, THY çalışanlarının grevine destek amacıyla siber saldırı gerçekleştirilmesi.

- Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ana sayfasının hacklenmesi ve AKP hükümeti ile Fethullah Gülen cemaatine yönelik eleştiriler yayımlanması.

- ÖSYM sitesinin bir süreliğine çökertilmesi.

Redhack son olarak yarın görülecek dava nedeniyle Cuma akşamı Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesine saldırı düzenledi. Saldırı nedeniyle "anayasa.gov.tr" internet adresine ulaşım bir süreliğine kesildi.