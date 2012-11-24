Redhack şimdi de Anayasa Mahkemesi'ni hackledi!

İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları'nın yanında birçok kamu kuruluşunun internet sitesini çökerten, "Redhack" isimli Türk hacker grubu şimdi de Anayasa Mahkemesi'nin sitesini hackledi.

26 Kasım'daki Redhack davası öncesi siber saldırı başlatan grup dün gece Anayasa Mahkemesi ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın sitelerini hackledi.

Daha önce birçok bakanlık ve kamu kuruluşunun internet sitesini daha önceden hackleyen grup, Anayasa Mahkemesi ve İMKB sitelerine yaptığı saldırıyı da Twitter'dan duyurdu.

Redhack'in siber saldırısı sonrası Anayasa Mahkemesi'nin anayasa.GOv.TR adresine uzun süre ulaşılamazken, İMKB'nin sitesinde ise önemli bir sorun yaşanmadığı duyuruldu.