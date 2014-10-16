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Politika

PSAKD'den 'eşit yurttaşlık' için oturma eylemi

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, başta eğitimdeki hak ihlalleri olmak üzere Alevilerin sorunlarının çözümü için her Pazar oturma eylemi gerçekleştirecek

16 Ekim 2014 22:14

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Merkezi, "eşit yurttaşlık" taleplerinin gerçekleşmesi ve eğitimdeki hak ihlallerinin sonlandırılması için her pazar günü, kent merkezlerinde 1 saatlik oturma eylemi yapacaklarını duyurdu.

soL Haber'de yer alan habere göre, PSAKD'nin açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

"Tek talebimiz ve nihai talebimiz eşit yurttaşlık hakkıdır. Aleviliği teolojik olarak tartışmak, tarihsel zeminini sınırlamak gibi devlet politikalardan vazgeçilmelidir. Biz Aleviler sorunumuzun yalnızca inanç siyasetiyle ilgili bir sorun olarak algılanmasına karşıyız. Biz aleviler sorunumuzu genel yurttaşlık eşitliği ve özgürlüğü temelinde görmekteyiz." 

"Anayasanın 24.maddesi, zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri Aleviler için kabul edilemez bir müdahale olarak görülmektedir. Bu nedenle zorunlu din dersleri zorunlu olmaktan çıkartılmalıdır" diyen PSAKD Genel Merkezi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın anayasal bir kurum olmaktan çıkartılmasını ve kapatılmasını talep etti.

Laik ve bilimsel bir eğitim sisteminin uygulanması gerektiğine dikkat çeken açıklamada "mevcut eğitim sistemi asimilasyon amaçlıdır. Anadilde eğitimi doğal ve vazgeçilmez bir hak olarak görmektedir" denildi.

 

PSAKD'nin eylem çağrısıysa şöyle:

 

"Pir Sultan Abdal Örgütlülüğü olarak bu sorunlarımıza dikkat çekmek ve çözüm önerilerinin kabulüne kadar örgütlü olduğumuz tüm illerde kent meydanında her Pazar olmak üzere süresiz olarak bir saatlik oturma eylemi yapma kararı almıştır.

Bu mücadelemizin başarıya ulaşması tüm demokrasi mücadelesi cephesinde yer alan örgütlülükleri birlikte mücadeleye ve dayanışmaya katılması ile mümkündür. Tüm Canlarımızı ve yoldaşlarımızı bu mücadelemize destek vermeye çağırıyoruz." 

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