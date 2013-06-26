Alevi açılımı: 'Yavuz' kalacak, 'Pir Sultan Abdal' gelecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Alevi açılımına dair çalışmalara başladı. Çalışma sonucu Nevşehir Üniversitesi'nin adının "Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi", Tunceli Üniversitesi'nin adının ise "Pir Sultan Abdal Üniversitesi" olarak değiştirilmesi gündemde. Türkiye genelinde Alevi önderlerinin isimlerinin yaygınlaştırılması da planlanıyor.

İkinci aşamadaki ilk çalışma, Alevi açılımına dair bugüne kadar yapılanların dosya haline getirilmesi olacak.

Dosyada düzenlenen Alevi çalıştayları, Madımak Oteli'nin kültür merkezi haline getirilmesi, Alevi klasiklerini Türkçeye çevrilmesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabına Alevilik ve Bektaşilikle ilgili bölümler eklenmesi gibi konulara yer verilecek.

Bu dosyanın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte değerlendirilmesinin ardından yeni yol haritası belirlenecek.

'Yavuz'dan geri adım yok'

Ancak İstanbul'a yapılacak üçüncü köprüye "Yavuz Sultan Selim" adının verilmesi konusunda ise geri adım atılmayacağı belirtiliyor.

Öte yandan, Alevi dedelere maaş düzenlemesi üzerinde çalışılmıyor çünkü Alevi önderleri bu konuya sıcak bakmıyor.

Ayrıca cemevlerinin statüsü ile ilgili olarak uygun bir formül de aranıyor.